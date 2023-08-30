Бывшему премьер-министру Пакистана Хану продлили задержание до 13 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Специальный суд Пакистана, который рассматривает дела в рамках закона о гостайне, продлил до 13 сентября срок задержания бывшего премьера страны Имрана Хана, сообщает Dawn со ссылкой на адвоката Хана.

29 августа суд суд поручил руководству окружной тюрьмы "Атток" в Исламабаде поместить Хана в изолятор в связи с делом о пропавшей дипломатической телеграмме, в которой содержалась угроза со стороны США отстранить экс-премьера. 30 августа судья прибыл в "Атток", где провел закрытое заседание по этому делу и продлил срок задержания Хану.

После слушаний адвокат Хана назвал это дело "безосновательным" и пообещал подать ходатайство об освобождении своего клиента под залог.

Обвинения в разглашении государственной тайны выдвинули в отношении Хана после того, как весной 2022 года он заявил о получении шифрованного документа, в котором содержались доказательства сговора пакистанской оппозиции с Вашингтоном с целью добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики и поддержания дружественных отношений с Китаем и Россией.

Кроме того, 29 августа Высший суд Исламабада постановил отложить исполнение приговора в отношении экс-премьера по обвинению в коррупции, ему было назначено три года лишения свободы. При этом отмечалось, что неясно, освободят ли Хана из заключения, поскольку он должен оставаться под стражей согласно и другим судебным распоряжениям.

Кроме того, адвокаты Хана подали в суд ходатайство с требованием удержать власти Пакистана от "незаконного и необоснованного задержания" бывшего премьер-министра по любому делу, которое могут возбудить против него после признания его 5 августа виновным в коррупции. В частности, юристы требуют защиты Хана от обвинений в причастности к исчезновению вышеупомянутой дипломатической телеграммы. The Dawn отмечает, что, согласно процессуальным документам, она все еще незаконно хранится у Хана.

5 августа пакистанский суд признал Хана виновным в деле о коррупции и приговорил его к трем годам тюрьмы. Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.

Вслед за этим избирательная комиссия Пакистана запретила бывшему премьеру заниматься политической деятельностью на пять лет.

Через несколько дней после вердикта Хан обжаловал приговор.

На прошлой неделе Верховный суд Пакистана, куда также обратился бывший премьер, признал наличие процессуальных нарушений при вынесении приговора Хану, однако постановил дождаться решения Высшего суда Исламабада.

1ви ар ки

Copyright © 1989 - 2023 Interfax