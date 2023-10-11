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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Израиле погиб один гражданин Молдавии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Один гражданин Молдавии погиб в Израиле в результате нападения ХАМАС, сообщило молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики со ссылкой на данные посольства Молдавии в Израиле.

Погибшему было 35 лет. Министерство выразило глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Ведомство также объявило о создании кризисной ячейки для наблюдения за ситуацией в Израиле. Оттуда за минувшие дни вернулись уже более 300 граждан Молдавии.

Ранее и ряд других стран стран сообщили о гибели своих граждан в результате нападения ХАМАС. Так, президент США Джо Байден 10 октября подтвердил гибель не менее 14 американцев, а Госдепартамент США сообщил о поисках пропавших без вести сограждан.

Посол Молдавии в Израиле Александр Ройтман в видеообращении по Национальному телевидению накануне рекомендовал гражданам Молдавии покинуть Израиль и воздержаться от поездок туда. По его словам, в настоящее время в Израиле работают около 13 тысяч граждан Молдавии.

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Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС США Молдавия Александр Ройтман
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