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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китай отменит с 1 ноября требование декларации здоровья у въезжающих

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - С 1 ноября отменяется требование к иностранным гражданам предъявлять при въезде в Китай декларацию о состоянии здоровья, главное сообщило таможенное управление страны. Требование действовало с начала пандемии.

"В соответствии с положениями "Закона о пограничном здравоохранении и карантине Китайской Народной Республики" и правилами его реализации с полуночи 1 ноября 2023 года граждане при въезде и выезде из республики будут освобождены от заполнения декларации о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

Также путешественникам не потребуется получать специальный QR-код для въезда в Китай.

Заполнять декларацию должны будут только пассажиры с симптомами инфекционных заболеваний, например, с кашлем, высокой температурой, сыпью.

С 30 августа Китай не требует отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у въезжающих

Хроника 09 января 2020 года – 31 октября 2023 годаПандемия коронавируса
Китай COVID-19 коронавирус
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