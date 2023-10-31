Китай отменит с 1 ноября требование декларации здоровья у въезжающих

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - С 1 ноября отменяется требование к иностранным гражданам предъявлять при въезде в Китай декларацию о состоянии здоровья, главное сообщило таможенное управление страны. Требование действовало с начала пандемии.

"В соответствии с положениями "Закона о пограничном здравоохранении и карантине Китайской Народной Республики" и правилами его реализации с полуночи 1 ноября 2023 года граждане при въезде и выезде из республики будут освобождены от заполнения декларации о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

Также путешественникам не потребуется получать специальный QR-код для въезда в Китай.

Заполнять декларацию должны будут только пассажиры с симптомами инфекционных заболеваний, например, с кашлем, высокой температурой, сыпью.

С 30 августа Китай не требует отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у въезжающих