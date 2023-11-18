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Акция протеста против премьера Санчеса проходит в Мадриде

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Многотысячная акция протеста против премьера Испании Педро Санчеса проходит в субботу в Мадриде, сообщает агентство EFE.

Среди участников акции - глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо и лидер испанской партии "Голос" Сантьяго Абаскаль.

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Демонстранты выражают недовольство решением Санчеса разработать закон об амнистии лидеров каталонских сепаратистов. На такой шаг премьер пошел в обмен на согласие депутатов-каталонцев поддержать его коалицию. В итоге Санчес ранее на этой неделе получил на голосовании в парламенте достаточно голосов, чтобы сформировать новое правительство.

Политические оппоненты Санчеса принципиально против амнистии лидеров движения за независимость Каталонии. Кроме того, по их мнению, в данном случае правительству и парламенту нельзя отменять решения испанских судов.

Испания Каталония Мадрид Педро Санчес
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