Акция протеста против премьера Санчеса проходит в Мадриде

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Многотысячная акция протеста против премьера Испании Педро Санчеса проходит в субботу в Мадриде, сообщает агентство EFE.

Среди участников акции - глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо и лидер испанской партии "Голос" Сантьяго Абаскаль.

Демонстранты выражают недовольство решением Санчеса разработать закон об амнистии лидеров каталонских сепаратистов. На такой шаг премьер пошел в обмен на согласие депутатов-каталонцев поддержать его коалицию. В итоге Санчес ранее на этой неделе получил на голосовании в парламенте достаточно голосов, чтобы сформировать новое правительство.

Политические оппоненты Санчеса принципиально против амнистии лидеров движения за независимость Каталонии. Кроме того, по их мнению, в данном случае правительству и парламенту нельзя отменять решения испанских судов.