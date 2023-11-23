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Сотрудникам австралийского банка пригрозили сократить бонусы за удаленку

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ANZ, один из крупнейших банков Австралии, предупредил своих сотрудников о том, что они могут получить более низкие бонусные выплаты, если будут проводить в офисе менее половины рабочего времени, пишет Financial Times.

Пандемия коронавируса

Газета ссылается на письмо, разосланное более чем 40 тысячам работникам банка в Австралии, Новой Зеландии, Индии и на Филиппинах на этой неделе. Их предупредили, что посещение офиса может стать фактором, влияющим на оценку выплат в текущем финансовом году, заканчивающемся в июне 2024 года.

"Мы ожидаем, что в среднем наши люди во всем мире проводят на рабочем месте минимум 50% запланированного рабочего времени", - говорится в письме. Посещение офиса будет способствовать "поддержанию культуры, которой известен ANZ", уверены в руководстве банка.

Банк следует пример других австралийских компаний, в том числе крупнейшего поставщика электроэнергии Origin Energy, которые в последние месяцы связали дополнительные выплаты с посещаемостью офиса, стремясь вернуть сотрудников на рабочие места после завершения пандемии. Другой крупный австралийский банк - Commonwealth Bank - ранее в этом году также потребовал от своих работников пребывания в офисе минимум 50% рабочего времени.

Однако многие сотрудники игнорируют призывы к отказу от удаленной работы, отмечает экономист из Университета Квинсленда Джон Куиггин. В том числе они недовольны повышением затратам на дорогу до офиса из-за высокой инфляции и хотят компенсации подобных расходов. В связи с этим, как отмечает Куиггин, возникает вопрос, "сколько работодатели готовы платить, чтобы вернуть людей в офис?"

В ANZ заявили, что сотрудники могут подать заявку на освобождение на два месяца от правила пребывания в офисе не менее 50% времени, если у них возникнут "исключительные обстоятельства". Тем, кто желает получить льготы сверх этого срока, потребуется официальное одобрение со стороны высшего руководства банка.

Австралия Origin Energy Commonwealth Bank ANZ
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