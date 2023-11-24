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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

В Минобороны Нидерландов надеются на согласие нового правительства передавать F-16 Украине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассчитывает, что следующее правительство, которое может возглавить лидер победившей на выборах "Партии Свободы" Герт Вилдерс, продолжит помогать Украине, в том числе с истребителями F-16, передает AP.

"Я надеюсь и ожидаю, что поддержка продолжится", - заявила Оллонгрен журналистам, говоря о помощи Украине.

Один из пунктов предвыборной программы Вилдерса гласил: "Мы не будем передавать наши деньги и военную технику, такую как F-16, Украине".

Сейчас в Нидерландах идут коалиционные консультации. По данным Dutch News, наиболее вероятной видится коалиция праворадикальной "Партии свободы" с правоцентристской "Крестьянско-гражданской партией", "Новым общественным договором" и "Народной партией свободы и демократии". При этом победившая партия может пойти на определенные уступки для заключения коалиции, в том числе и по украинскому вопросу.

Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов к полетам на этих истребителях. Также обе страны заявили о своем намерении в будущем предоставить Украине самолеты F-16.

Кайса Оллонгрен F-16 Нидерланды Минобороны Герт Вилдерс
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