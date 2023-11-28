Израиль готов освободить из тюрем еще 50 палестинок в обмен на заложников

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля утвердило список из 50 палестинских женщин, которые могут быть досрочно освобождены из израильских тюрем в обмен примерно на 20 израильтян, удерживаемых ХАМАС в Газе в рамках соглашения о продлении перемирия, сообщает газета "Times of Israel".

По данным издания, канцелярия израильского премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что правительство страны одобрило список палестинок, которые будут отпущены на свободу при условии освобождения дополнительного числа израильских заложников.

Ранее Катар и США подтвердили, что перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня с целью освобождения заложников.