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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Израиль готов освободить из тюрем еще 50 палестинок в обмен на заложников

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля утвердило список из 50 палестинских женщин, которые могут быть досрочно освобождены из израильских тюрем в обмен примерно на 20 израильтян, удерживаемых ХАМАС в Газе в рамках соглашения о продлении перемирия, сообщает газета "Times of Israel".

По данным издания, канцелярия израильского премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что правительство страны одобрило список палестинок, которые будут отпущены на свободу при условии освобождения дополнительного числа израильских заложников.

Ранее Катар и США подтвердили, что перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня с целью освобождения заложников.

Хроника 07 октября – 28 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Газа
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