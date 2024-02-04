Сейсмологи проверят пострадавшее после аварии здание ТЭЦ в Бишкеке

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Государственный институт сейсмологического строительства Киргизии проверит здание ТЭЦ Бишкека, пострадавшее после аварии, сообщает в воскресенье медиаштаб.

"Для оценки технического состояния конструкций здания ТЭЦ Бишкека специалисты Государственного института сейсмологического строительства и инженерного проектирования проводят инженерное обследование строительных конструкций фактического состояния зданий и сооружений теплоцентрали", - сказали в штабе.

По итогам обследования будут даны заключения и рекомендации по дальнейшей эксплуатации объектов с разработкой их усиления.

По данным медиаштаба, для оперативного устранения последствий аварии привлечены 862 сотрудника, задействованы 18 единиц спецтехники. Кроме того, на месте работают 780 сотрудников Службы Гражданской защиты.

2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв. Причины аварии выясняет специально созданная комиссия, в которую также вошли специалисты из России.

По информации Минздрава, в результате аварии пострадали пять человек.

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту аварии на теплоцентрали.