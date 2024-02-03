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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Абонентов ТЭЦ Бишкека подключили к циркуляционному режиму

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Все абоненты ТЭЦ Бишкека подключены к циркуляционному режиму, сообщает в субботу медиаштаб.

"Все абоненты, находящиеся на обслуживании и балансе "Бишкектеплосети", подключены к циркуляционному режиму, температура которой на выходе с теплоэлектроцентрали варьируется от 35 до 67 градусов", - сказали в штабе.

По его данным, в субботу глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров ознакомился с ходом восстановительных работ и поручил обеспечить дополнительные выплаты работникам.

Кроме этого, мэру столицы и директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено запретить подключение новых абонентов к центральному отоплению, а также проработать вопрос строительства автономных локальных котельных в районах столицы, которые станут альтернативным дополнительным источником теплоснабжения.

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"Это своего рода проверка на прочность, которую мы общими усилиями и командной работой прошли, в прошлый раз мы довольно легко вышли из ситуации, связанной с аварией в энергосистеме Центральной Азии в январе 2022 года, все эти происшествия свидетельствуют о том, что пора уходить от советского подхода в управлении энергосистемой", - сказал Жапаров.

Ночью 2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов.

По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту аварии на теплоцентрали.

Киргизия Бишкек ТЭЦ Акылбек Жапаров
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