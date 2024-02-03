Власти сообщили о рабочем состоянии турбогенераторов и котлов на ТЭЦ Бишкека

ТЭЦ Бишкека после аварии Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ни один котел и турбогенератор на ТЭЦ Бишкека при аварии не пострадали, сообщил журналистам в субботу заместитель председателя кабинета министров Киргизии Бакыт Торобаев.

"Мы провели осмотр. Все турбогенераторы и котлы в рабочем состоянии. Ни один турбогенератор и ни один котел не поврежден. Конечно, есть повреждения, но это электрические кабеля, провода", - сказал он.

По его словам, началась поэтапная подача горячей воды в дома жителей. "Я думаю, что до двенадцати часов ночи мы подадим теплую воду на все точки города. Возможно где-то она будет не слишком горячей, но будет теплой. Сейчас запустим еще два котла на отопление, вечером еще один запустим. Тем самым мы сегодня постараемся поднять температуру в теплосети до 60 градусов и обеспечить теплом весь город", - отметил Торобаев.

Ночью 2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов.

По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту аварии на теплоцентрали.