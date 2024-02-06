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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Глава МАГАТЭ намерен в среду посетить Запорожскую АЭС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду отправится на Запорожскую АЭС, сообщили во вторник в международной организации.

"Гендиректор МАГАТЭ провел брифинг для СМИ в Киеве этим утром перед тем, как отправиться завтра на Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Гросси собирается в скором времени посетить Запорожскую АЭС, поскольку считает необходимым лично посмотреть, как обстоят дела с функционированием объекта.

Агентство Associated Press писало, что после посещения ЗАЭС Гросси может посетить Москву для переговоров с российскими официальными лицами.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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