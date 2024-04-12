Байден заявил, что Иран вскоре может атаковать Израиль

Президент США призвал Тегеран воздержаться от нападения

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Иран в ближайшее время может нанести удары по Израилю.

"Полагаю, что это будет скорее раньше, чем позже", - сказал Байден в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, когда Иран может атаковать Израиль.

При этом американский лидер призвал Тегеран не делать этого.

На предложение передать послание Ирану, Байден ответил: "Не нужно". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержке Израиля.

"Мы будем поддерживать Израиль и помогать защититься ему. Иран не достигнет успеха", - сказал глава Белого дома.

Ранее в пятницу советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Тегеран предупредил Вашингтон, что американские войска станут целью для иранских военных в случае, если США вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали ответить на это нападение, но не уточнили, когда и каким образом сделают это.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг предупредил, что Израиль не оставит атаку без ответа, откуда бы она ни исходила.