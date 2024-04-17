МВД Грузии сообщило о задержании двух участников акции протеста в Тбилиси

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Грузинское МВД сообщило, что полицейские задержали двух участников акции протеста, которая в настоящее время проходит перед зданием Госканцелярии в Тбилиси.

"В ходе акции со стороны протестующих несколько раз были осуществлены насильственные действия. Несколько участников акции не подчинились законному требованию полиции выразить протест в мирной форме, в результате чего 2 человека были задержаны в административном порядке. У одного из задержанных правоохранители изъяли холодное оружие", - говорится в распространенном в ночь на четверг заявлении министерства.

Демонстранты выступают против закона "О прозрачности иностранного влияния", организовавшие акцию лидеры оппозиционных сил требуют встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.