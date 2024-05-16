Израиль направит больше войск в район Рафаха

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Йоав Галант после оценки ситуации на границе Израиля и сектора Газа около Рафаха заявил о необходимости перебросить в район города больше армейских подразделений.

"Эта операция продолжится, в эту зону отправят дополнительные силы. Наши войска уничтожили здесь несколько туннелей, и вскоре за ними последуют и другие", - приводит The Times of Israel слова министра из заявления его канцелярии.

Он отметил, что командование активизирует военную операцию в районе Рафаха.

Галант заверил, что движение ХАМАС более не сможет возродиться, потому что у него ни резервов, ни промышленных мощностей, ни боеприпасов, ни медицинских служб.

По данным The Times of Israel, в ночь на четверг израильское командование перебросило в Рафах бригаду спецназначения "Коммандо", которая присоединилась к действующим там 84-й пехотной бригаде "Гивати" и 401-й бронетанковой бригаде "Иквот ха-Барзель".

Армия обороны Израиля ожидает, что правительство Израиля одобрит расширение операции в Рафахе, добавляет издание.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.