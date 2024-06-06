Премьер-министр Грузии заявил о желании нормализовать отношения с США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Грузии и Соединенным Штатам необходима перезагрузка отношений, заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Наш интерес и желание - оздоровить грузино-американские отношения. Мы к этому готовы и ждем встречных шагов с американской стороны", - сказал он.

Он также сказал, что для Грузии важна военная помощь США.

"Для нас важна военная помощь США, но развитие сотрудничества в военной сфере в равной степени важно и для Грузии, и для США", - заявил он.

По его словам, все стороны должны действовать прагматично.

При этом он заметил, что недавнее заявление в Вашингтоне, что Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" может быть приостановлена ежегодная американская финансовая помощь, имеет подтекст.

"Один из бывших послов США Ян Келли в беседе со мной заявил, что финансовая помощь США Грузии осуществляется в основном с помощью неправительственных организаций. Когда речь идет о финансировании неправительственных организаций, я бы не назвал это помощью государству", - сказал Кобахидзе.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом Грузии 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента. 3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния" после того, как Зурабишвили отказалась его подписывать, закон вступил в силу.

Этот закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ. В ЕС и США призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС.

28 мая представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США разочарованы одобрением в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и предупреждают о возможных отрицательных последствиях для отношений между Тбилиси и Вашингтоном. "Мы осуждаем одобрение этого закона. Действия правящей партии, ее антизападная риторика ставят под угрозу развитие демократии в Грузии, будущую экономическую безопасность этой страны, вступление в ЕС", - сказал он на брифинге, отметив, что США проводят пересмотр своих отношений с Тбилиси.

Кобахидзе заявил 4 июня, что грузинское государство ни от кого в мире не примет директив и будет поступать исключительно из соображений национальных интересов. "Мы до конца будем защищать национальные интересы. Конечно, мы выслушаем всех, и, если будут аргументированные, критические замечания, мы их учтем, но действовать под диктовку не будем", - сказал он журналистам.