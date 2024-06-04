Премьер-министр Грузии назвал иноагентами подписавших "Грузинскую хартию" оппозиционеров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "Грузинская хартия" президента страны Саломе Зурабишвили, предполагающая объединение оппозиции и план действий, в том числе аннулирование закона об иноагентах, не имеет никаких перспектив.

"Реально Саломе Зурабишвили создала с помощью "Грузинской хартии" реестр иностранных агентов. По-иному никак не назовешь список оппозиционных партий, подписавших эту так называемую хартию, которая не имеет никакой перспективы", - сказал Кобахидзе журналистам.

По его словам, подписавшие хартию "желают подорвать государственность" Грузии.

"Когда иностранные агенты оформляют некое соглашение, их единственный план - подорвать независимость государства", - сказал он.

3 июня 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов подписали разработанную президентом Зурабишвили "Грузинскую хартию", в числе подписантов - самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".

Хартия предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу Грузии и в первую очередь закона "О прозрачности иностранного влияния". Предполагается также коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.

В документе отмечается, что "после победы на парламентских выборах" в октябре 2024 года участники хартии обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы, которые, по заявлению Зурабишвили, будут действительно "свободными и справедливыми".

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента, и 3 июня закон был подписан спикером парламента и вступил в силу.

Неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, обязаны в течение 60 дней представить в Министерство юстиции Грузии финансовые декларации, если этого не будет сделано, на НПО и СМИ будут наложены штрафы.

Сообщалось, что крупные грузинские неправительственные организации заявили, что отказываются выполнять требования нового закона и оспорят его положения в Конституционном суде.