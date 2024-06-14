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МИД Армении сообщил о ноте протеста Белоруссии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Армения направила ноту протеста Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

"В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Белоруссии, сделанным 13 июня, в частности, с вмешательством во внутренние дела республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста", - написала Бадалян в соцсети.

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Она заявила, что "пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает". "В случае с Белоруссией на данный момент это воистину роскошь", - написала Бадалян.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко. "Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе - ИФ), поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?" - сказал Пашинян в парламенте.

Пресс-секретарь МИД Армении Бадалян позднее сообщила, что посол страны в Минске отозван в Ереван для консультаций.

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13 июня пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия отзывает своего посла в Армении для консультаций. "Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем - при чем здесь Беларусь?" - заявил пресс-секретарь МИД.

По его словам, представитель посольства Армении был вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить этот вопрос. Глаз подчеркнул, что "если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция".

"Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей", - добавил Глаз.

Армения Белоруссия
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