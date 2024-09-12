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Лукашенко высказался за сохранение добрых отношений с Арменией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минск выступает за сохранение добрых отношений с Арменией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями проживающих в стране нацменьшинств. Его слова приводит "БелТА".

"Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС", - сказал президент.

"Какой Запад? Мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику... Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), - вы посмотрите, совсем другая будет политика. (...) И я постоянно вашему руководству об этом говорил. Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя", - заявил Лукашенко.

"Армяне очень умные люди. В ближайшее время они разберутся, где их счастье", - добавил он.

Александр Лукашенко Запад Камала Харрис Армения США
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