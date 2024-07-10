В Литве развернут нидерландский ЗРК Patriot в рамках ротационной модели ПВО НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Литву прибыл для развертывания нидерландский зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия Patriot, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"6 июля в Клайпедском морском порту пришвартовался корабль с нидерландским ЗРК большой дальности Patriot, который будет дислоцироваться на Шяуляйской авиационной базе. В боевом мероприятии Baltic Connection 24 (BALTCON24) примут участие батальон ПВО ВВС Литовских вооруженных сил с ЗРК средней дальности Nasams, ЗРК Patriot Королевских ВВС Нидерландов, воздушная полиция НАТО, испанские и португальские истребители, несущие миссию в странах Балтии, Центр воздушных операций ВС Литвы", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас подчеркнул, что BALTCON24 призван создать "прочную основу для скорейшего полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны НАТО". Размещение Patriot в Литве он назвал "прекрасным примером для союзников и очень солидным шагом вперед в продвижении к внедрению ротационной модели ПВО НАТО в этой части Европы". Министр также выразил надежду, что "сотрудничество с Нидерландами в этом формате будет успешно продолжено и в дальнейшем".

Вв период боевой подготовки BALTCON24 будет происходить передислокация и интеграция сил, единое командование и управление, выполнение операций ПВО с упором на выявление самолетов условного противника.

"Если эти учения пройдут успешно, планируется продолжить их в будущем, - заявили в Минобороны. - Нашим приоритетом является обеспечение беспрепятственного приема подразделений ПВО союзников и быстрая интеграция их систем в случае необходимости".

Развертывание Patriot в Литве станет первым шагом в реализации решения НАТО, принятого на Вильнюсском саммите в прошлом году, по модели ротационной противовоздушной обороны, направленной на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.