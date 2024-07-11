Генсек НАТО, говоря о визитах Орбана, заявил, что альянс не влияет на такие поездки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс не занимается регулированием вопроса поездок лидеров стран НАТО, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя недавние визиты премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и ряд других стран.

"Не НАТО должна регулировать планы по поездкам различных лидеров", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Разные лидеры, являющиеся союзниками по НАТО, встречаются с разными политическими лидерами, и они иногда встречаются и с лидерами оппозиции в разных странах", - отметил он, комментируя, в частности, планы Орбана провести в скором времени переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Генсек НАТО подчеркнул, что накануне все лидеры альянса, включая Орбана, выступили с "сильным заявлением" по итогам переговоров, в котором выразили, в частности, решительную поддержку Украине.

На прошлой неделе венгерский премьер посетил Киев, а затем - Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководители двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.

Позже Орбан также посетил Китай, затем - направился в США.

Власти США и страны ЕС осудили визит венгерского политика в Россию.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Москву, какой бы информацией он ни сопровождался, не ведет к миру, а в урегулировании украинского конфликта важнейшую роль играет единство в ЕС.