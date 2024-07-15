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Еврокомиссия проверит финский закон о возврате в Россию мигрантов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приняла к сведению, что парламент Финляндии одобрил закона, разрешающий выдворять обратно в Россию прибывших оттуда просителей убежища, и детально его проанализирует, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Что касается ситуации на наземной границе, мы поддерживаем тесный контакт с финскими властями. Европейский союз против любого использования мигрантов (в политических целях - ИФ). Комиссия продолжает оказывать помощь государствам-членам в этом плане. В случае Финляндии Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ - ИФ) уже направило 20 пограничников и транспортные средства, чтобы поддержать действия по контролю над финской границей", - сказал Виганд на брифинге.

"На данной стадии нам нечего добавить относительно этого закона, потому что мы будем детально его анализировать", - добавил он.

В свою очередь руководитель службы представителей ЕК Эрик Мамер напомнил, что в данном случае национальное право должно соответствовать европейскому праву.

"В таком контексте мы будем анализировать этот закон, учитывая ситуацию, наблюдаемую на финской границе (...), - продолжил он. - Это не стандартная ситуация, не обычная процедура. Государства-члены обязаны защищать свои границы в определенных условиях, которые возникают. Вот почему мы будем анализировать этот закон".

По словам Мамера, сейчас невозможно сказать, сколько продлится такой анализ, "все будет зависеть от содержания этого текста".

Парламент Финляндии 12 июля одобрил законопроект о безопасности границ, который позволяет, в частности, возвращать в Россию просителей убежища. Закон предполагает временные меры для борьбы с иммиграцией. Согласно документу, мигранты, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки заявления. Тех, кто получит отказ, депортируют.

Критики закона, среди которых академики и правозащитники, считают, что он нарушает конституцию Финляндии, а также международные обязательства Хельсинки.

Frontex Еврокомиссия Кристиан Виганд Эрик Мамер Финляндия Евросоюз
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