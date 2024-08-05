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The New Yorker сообщил о нелицеприятных отзывах Кеннеди-младшего о Трампе и Байдене

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, критиковал в частных беседах кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет The New Yorker.

По его сведениям, одному человеку Кеннеди сказал, что Трамп - "ужасный человек", "возможно, социопат", а также называл Трампа "худшим из президентов", которые были в США.

По данным источников издания, Кеннеди нелицеприятно отзывался и о нынешнем президенте США Джо Байдене. По его мнению, Байден "еще более опасен для страны и планеты".

Ранее Кеннеди называл кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис "ястребом войны" в отношениях с Китаем и в контексте украинского конфликта, отметив, что она, "не оказала никакого влияния на внутреннюю политику США в качестве вице-президента".

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки, однако продолжит выполнять обязанности президента до истечения срока полномочий и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты вице-президента Харрис.

Джо Байден США Дональд Трамп Камала Харрис Роберт Кеннеди
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