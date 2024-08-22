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В Болгарии новые внеочередные парламентские выборы могут пройти 27 октября

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев вновь поручил сформировать техническое (временное) правительство Димитару Главчеву, который стоял во главе и предыдущего временного кабинета, передает Болгарское национальное радио.

"Я вручаю вам мандат на формирование нового временного правительства. Я ожидаю, что вы предоставите мне предложения до понедельника. В случае успеха (досрочные парламентские) выборы пройдут 27 октября", - сказал Радев на встрече с Главчевым.

Ранее Радев поручил сформировать временное правительство заместителю главы Счетной палаты Болгарии Горице Гранчаровой-Кожаревой. Она представила состав кабинета, однако Радев не подписал указ о назначении этого правительства ввиду того, что Гранчарова-Кожарева отказалась заменить кандидата на пост временного главы МВД.

Техническое правительство должно работать до очередных досрочных парламентских выборов в стране. Эти выборы пройдут после того, как трем основным политическим силам нынешнего состава парламента - консервативной партии ГЕРБ и проевропейской коалиции, в которую входят партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", а также партии "Есть такой народ" по итогам выборов, которые прошли в июне, не удалось сформировать правительство.

Кризис власти в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть кабинетов.

Румен Радев Болгария правительство МВД Димитар Главчев
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