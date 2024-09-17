В Литве намерены разместить у границы с Белоруссией 1 тысячу военных США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На востоке Литвы, на полигоне в Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией должны разместиться около тысячи военнослужащих США, заявил через пресс-службу президент Литвы Гитанас Науседа.

В ходе посещения полигона в Пабраде он отметил, что "скоро обновленную инфраструктуру в Пабраде можно будет предложить и американским военнослужащим".

"Наша цель - дальнейшее непрерывное присутствие боевых сил Соединенных Штатов Америки в Литве, - сказал Науседа. - Присутствие американских солдат и их вооружения в Литве существенно способствует укреплению безопасности и сдерживания в нашей стране и на всем восточном фланге".

"Это один из ключевых элементов развития трансатлантических отношений, которые имеют стратегическое значение для укрепления архитектуры безопасности и обеспечения мирового порядка, основанного на международном праве и ценностях", - добавил Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул важность увеличения и ускорения закупок вооружений у США. "В последние годы наши объемы закупок вооружений у США возросли, как и наша потребность в надежных, бесперебойных и быстрых поставках вооружений и боеприпасов, а также поддержке и обеспечении сил союзников, размещенных в Литве. Мы хотели бы покупать больше и быстрее", - заявил Науседа.

В сообщении говорится, что он "поблагодарил американских союзников за непрерывное и слаженное сотрудничество, выразив надежду, что присутствие американских войск в Литве продолжится независимо от результатов президентских выборов в США".