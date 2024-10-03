Еврокомиссия будет судиться с Венгрией из-за закона о защите суверенитета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что подаст в Суд Евросоюза иск против Венгрии, считая, что ее национальный закон о защите суверенитета нарушает законодательство ЕС.

"Этот национальный закон учреждает Управление по защите суверенитета, которому поручено расследование специфических действий, осуществляемых, как утверждается, в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, предположительно способных нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии", - сказано в коммюнике.

Закон также распространяется на "организации, чья деятельность с использованием иностранного финансирования предположительно влияет на результаты выборов или волю избирателей".

"В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением, в котором выразила свою обеспокоенность. Сочтя, что ответ Венгрии на ее официальное уведомление был неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованное заключение, в котором повторила претензии, касающиеся нарушения основных прав, закрепленных в Хартии Европейского союза об основных правах, в принципах основных свобод внутреннего рынка и в законодательстве ЕС о защите данных", - сообщается в документе.

В ответ на это Венгрия заявила, что "закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения являются необоснованными".

Оценив ответ венгерских властей, Еврокомиссия утверждает, что большинство предъявленных претензий до сих пор не рассмотрены. Эти жалобы, по информации ЕК, касаются ряда основных прав, закрепленных в Хартии Европейского союза: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на профессиональную тайну, а также презумпции невиновности, которая подразумевает право не свидетельствовать против себя.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что закон нарушает несколько основных свобод внутреннего рынка, европейскую директиву об электронной коммерции, директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

Государственное собрание Венгрии 12 декабря 2023 года приняло закон о защите суверенитета, поручающий новому управлению проводить расследования, в том числе касающиеся "любой деятельности, которая финансируется из-за рубежа и может повлиять на результаты выборов, волю избирателей или поддерживать такие действия".