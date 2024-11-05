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Что случилось этой ночью: вторник, 5 ноября

Новые губернаторы Ростовской и Тамбовской областей, нацгвардия США приведена в готовность из-за выборов, в Тбилиси завершилась акция протеста

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин подписал указ о назначении главы ОАК Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области. Также президент назначил врио главы Тамбовской области депутата Госдумы Евгения Первышова.

- Нацгвардия США приведена в боевую готовность для пресечения насилия во время выборов. В местах голосования повышается уровень безопасности.

- "Роскосмос" сообщил о выводе на орбиту двух спутников "Ионосфера-М". Также этой ночью на орбиту вышел грузовой корабль SpaceX Cargo Dragon и взял курс на МКС.

- Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием и кратковременным перекрытием улиц. Оппозиционеры пообещали ежедневно проводить акции протеста в различной форме.

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