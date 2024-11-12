ВВС Израиля атаковали южные предместья Бейрута

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля снова нанесли удары по южным предместьям ливанской столицы Бейрута, сообщает телеканал LBCI.

Под удар попала зона между муниципалитетом Харет-Хрейк и районом Бир-эль-Абд. Харет-Хрейк входит в состав пригорода Дахия, населенного преимущественно шиитами; он считается оплотом движения "Хезболла".

Перед ударом Армия обороны Израиля призвала местных жителей эвакуироваться до бомбежки.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не планирует заключать соглашение о прекращении огня или соглашаться на паузу в боевых действиях с движением "Хезболла", пока израильские войска не достигнут всех поставленных целей.

В свою очередь глава Мате-Ашер - регионального совета на севере Израиля - Моше Давидович заявил от имени мэров северных городов, что договариваться с "Хезболлой" нельзя, пока командование движения не отведет все отряды за реку Эль-Литани в Ливане. "Вы обещали, что соглашения с "Хезболлой" не будет, пока его силы не отступят за реку Эль-Литани. Мы сможем вернуть жителей по домам лишь при гарантиях их безопасности", - говорилось в его письме в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.