Литва передала Украине партию боеприпасов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вильнюс передал Киеву партию боеприпасов и оснащения для армии, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине. На этой неделе в Украину для ее военнослужащих прибудут электрогенераторы, боеприпасы, включая минометные мины, и другое оснащение, необходимое для предстоящей зимы", - говорится в сообщении.

"Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М113, противодронные системы, зимнее сезонное снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанковых гранатометов Carl Gustaf, дистанционные детонационные системы RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы и другое оснащение", - добавили в ведомстве.

С начала СВО Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более 705 миллионов евро, а общая поддержка Литвой Украины носит долгосрочный характер и уже превысила один миллиард евро, сказано в пресс-релизе.