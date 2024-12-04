Посольство РФ заявило о нормализации обстановки в Южной Корее после отмены военного положения

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Обстановка в Южной Корее после отмены военного положения нормализовалась, но находящимся там россиянам по-прежнему стоит воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности, сообщает в среду посольство России в республике.

"После отмены военного положения обстановка в Сеуле, других городах и провинциях Республики Корея нормализовалась. Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении дипмиссии.

В то же время посольство рекомендует "российским гражданам внимательно следить за развитием событий и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности".

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Решение президента о введении военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.