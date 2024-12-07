Собор Парижской Богоматери откроется после реконструкции в присутствии Макрона и Трампа

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Собор Парижской Богоматери вновь откроет двери в субботу после восстановления от пожара 2019 года.

На церемонии открытия 7 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с торжественной речью при входе в собор, после чего пройдёт литургия в честь открытия собора. Зазвучит орган из 8 тыс. духовых труб.

Также в субботу вечером состоится концерт, на котором выступят, в частности, певец Гару, известный по роли Квазимодо в мюзикле "Нотр-Дам де Пари", а также китайский пианист-виртуоз Лан Лан.

Около 40 тыс. зрителей смогут наблюдать за церемонией открытия с набережной Сены.

8 декабря состоится первая публичная месса. В этот день собор откроется для всех посетителей. Однако для посещения им было необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте собора и выбрать время визита. На мессы с 8 по 15 декабря 1,5 тыс. доступных билетов раскупили за считанные минуты.

В преддверии церемонии открытия столичные власти ввели дополнительные меры безопасности.

В выходные с утра субботы до вечера воскресенья будет выделена зона безопасности, куда входит остров Сите. Доступ в зону получат приглашённые высокие гости, а также граждане, проживающие или работающие там. Им будет нужно предъявить документ, подтверждающий их право на вход. На входе будет осуществляться досмотр. В зоне будет разрешено лишь пешеходное движение. Кроме того, на выходные временно закроют три станции метро, находящиеся в пределах зоны безопасности.

В выходные будут работать 6 тыс. полицейских и военных. Они должны следить за порядком в зоне безопасности, в частности, им необходимо обеспечить безопасность примерно 50 глав государств и других почётных гостей, которых ждут на церемонии открытия в субботу.

По данным французских СМИ, это мероприятие посетят избранный президент США Дональд Трамп, король Великобритании Карл III, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, король Марокко Мухаммед VI, король Иордании Абдалла II, король Испании Филипп VI, президент Греции Катерина Сакелларопулу, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Между тем уходящий президент Джо Байден не сможет посетить церемонию - вместо него приедет первая леди США Джилл Байден.

Папа римский Франциск также будет отсутствовать на церемонии открытия собора: в ближайшие дни он совершит визит на Корсику.

На прошлой неделе Макрон посетил Собор Парижской Богоматери и проверил его готовность к открытию. "Собор восстановлен, обновлен и перестроен. Великолепно", - сказал президент Франции. При посещении собора президент выразил благодарность за проделанную работу всем, кто имел отношение к восстановлению. В реконструкции собора участвовали около 2 тыс. человек, примерно 250 предприятий.

Тогда же появились первые кадры внутреннего убранства реконструированного собора. Стены собора очистили от копоти, они окрашены в светло-бежевый цвет. Отремонтировали обрушившиеся при пожаре сводчатые потолки.

Собор Парижской Богоматери - одна из знаковых достопримечательностей Парижа. В апреле 2019 года там произошел сильный пожар. Масштабная реконструкция шла около пяти с половиной лет.

Более 340 тыс. человек из более 150 стран пожертвовали на восстановление собора в совокупности около $364 млн.

До пожара Собор Парижской Богоматери ежегодно посещали порядка 10-12 млн туристов. В этом году ожидается 14-15 млн посетителей.