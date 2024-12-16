Суд Южной Кореи 27 декабря начнет слушания по импичменту президенту

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Южной Кореи проведет 27 декабря предварительное слушание по импичменту, который объявили депутаты парламента президенту страны Юн Сок Ёлю, сообщает в понедельник агентство Yonhap.

Суд уведомил президента о дате заседания. При этом отмечается, что его присутствие на предварительном слушании необязательно.

Конституционный суд Южной Кореи должен будет в ближайшие месяцы решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту. Сейчас исполняет обязанности главы государства премьер Южной Кореи Хан Док Су.

Если суд все же решит отстранить президента от власти, то в течение 60 дней будет необходимо провести внеочередные президентские выборы.

В субботу депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент Юн Сок Ёля. Импичмент поддержали 204 депутата, 85 выступили против, трое воздержались.

Поводом для его отстранения от власти стала недавняя попытка президента ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение. На прошлой неделе крупнейшая в оппозиции Демократическая партия попыталась добиться импичмента главы государства, однако большинство депутатов правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании, благодаря чему Юн Сок Ёлю тогда удалось сохранить пост.

Впоследствии лидер "Силы народа" Хан Дон Хун несколько раз успел поменять позицию о том, стоит ли президенту оставаться на посту. В четверг он все же выразил поддержку импичменту, заявив, что власти "должны прекратить дальнейшую неразбериху". Он не дал четкой установки однопартийцам в парламенте, призвав их принять участие в голосовании и поступить "в соответствии со своими убеждениями".

Вместе с тем южнокорейские СМИ сообщают, что правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест президента в рамках расследования в отношении него. Юн Сок Ёль обвиняется в попытке мятежа. Также в полиции рассматривают возможность запроса на изъятие данных о звонках и переписке президента.

18 декабря объединенная следственная группа по расследованию дела, связанного с введением военного положения, вызовет временно отстраненного президента Юн Сок Еля на допрос.