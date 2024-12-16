Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи Юн Сок Еля вызовут на допрос 18 декабря

Лидер правящей партии объявил о своей отставке

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Объединенная следственная группа по расследованию дела, связанного с введением военного положения, вызовет временно отстраненного президента Юн Сок Еля на допрос на этой неделе, сообщает "Ренхап".

"Совместная команда полиции, управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) и следственного отдела министерства обороны заявила, что попросит Юн Сок Еля предстать перед ней в среду", - говорится в сообщении агентства.

Юн Сок Ель обвиняется в том, что он был зачинщиком мятежа в связи с объявлением им военного положения 3 декабря.

Президент Южной Кореи был отстранен от своих обязанностей в субботу после того, как депутаты парламента проголосовали за его импичмент.

Теперь конституционный суд Южной Кореи должен будет решить, оставлять ли в силе решение парламента. На это у судей будет 180 дней.

Лидер правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил в понедельник, что уходит в отставку на фоне растущих внутренних разногласий после голосования по импичменту президента Юн Сок Еля.

"Из-за распада Высшего совета партии стало невозможно выполнять мои обязанности главы партии", - добавил Хан Дон Хун.

Ранее все пять избранных членов Верховного совета партии выразили намерение уйти в отставку.

Исполняющим обязанности главы партии станет лидер парламентской фракции партии "Гражданская сила" Квон Сон Дон.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ен Хена, нынешнего и бывшего руководителей разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вона.