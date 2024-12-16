Турция осудила намерение Израиля расширить поселения на Голанских высотах

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Турции осудили намерение Израиля увеличить количество поселений на Голанских высотах, передает Anadolu.

"Анкара решительно осуждает решение Израиля расширить незаконные поселения на Голанских высотах, оккупированных с 1967 года", - заявило министерство.

В МИД предположили, что это решение является частью плана Израиля по расширению своих границ.

Ранее планы Израиля также осудили ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Ирак. В частности, в этих странах отметили, что увеличение количества поселений может привести к дальнейшей эскалации.

Правительство Израиля 15 декабря одобрило план по расширению поселений и удвоению населения на Голанских высотах.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Значительную их часть в настоящее время контролирует Израиль, восточную - Сирия. После политических изменений в Сирии в Израиле решили, что подразделения израильской армии в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон.