Олимпийский онлайн. Разогрев

10:28

Боксеры, переквалифицировавшиеся в депутаты Госдумы, прокомментировали решение CAS

"И в этом ключе я воспринимаю эту Олимпиаду как переломную веху олимпийского движения", - заявил Николай Валуев.

По его словам, действия МОК "не только бросают тень на все традиционные устои, но и ломают их".

В свою очередь, Дмитрий Пирог высказал мнение, что Россия должна в равной степени поддержать и тех спортсменов, которые выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом, и тех, кто решил не участвовать в Олимпиаде. "Это важно потому, что со временем все несправедливые решения МОК будут забыты, но мир не забудет о победителях", - цитирует депутата пресс-служба партии.

Он полагает, что не только в России понимают несправедливость, проявленную МОК к российским спортсменам и оказываемое на них "беспрецедентное давление". Парламентарий считает, что борьба МОК за чистый спорт превратилась, к сожалению, "в ничто иное, как в борьбу против российских спортсменов".

"Это понимают не только в России, но и в мире. На это, безусловно, указывает решение МОК о недопуске оправданных российских спортсменов на Олимпиаду. Это политика, лоббирование интересов определенных игроков", - подчеркнул он.