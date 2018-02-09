Олимпийский онлайн. Разогрев

В Южной Корее официально стартуют XXIII зимние Олимпийские игры
Итак, сегодня будет дан официальный старт зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет с Пхенчхане. Здравствуйте!
RT this for good luck! #PyeongChang2018 pic.twitter.com/eiZ21KUFk9— Olympics (@Olympics) 2 февраля 2018 г.
"Интерфакс" начинает серию текстовых трансляций, посвященных грандиозному зимнему спортивному празднику. В режиме онлайн планируем знакомить вас с событиями, которые происходят на аренах Игр, вокруг стадионов, вокруг самой Олимпиады.
Формально Игры стартовали еще накануне - квалификационными соревнованиями в ряде дисциплин. Наши тоже участвовали, и мы об этом расскажем уже сегодня. Первые медали же будут разыграны завтра. Так что сейчас - разогрев.
Как вы знаете, в последнее время отечественный спорт пережил серию потрясений: многие наши спортсмены по решению МОК оказались за бортом Олимпиады. Несмотря на то, что спортивный арбитраж (CAS) оправдал ранее отстраненных пожизненно российских атлетов, МОК оставил их пока без приглашения на Игры. Но с минуты на минуту CAS уже не в Лозанне, а непосредственно в Пхенчхане, обнародует решение по десяткам российских спортсменов. Возможно, численный состав нашей сборной значительно улучшится...
Их не допустили к Олимпиаде https://t.co/T1JOCvvk0d— Интерфакс (@interfax_news) 23 января 2018 г.
И, конечно, важный нюанс Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
Только что закончилась первая квалификация олимпийских соревнований фристайлисток в могуле. Россиянки Мария Пертахина и Регина Рахимова в финал пройти не смогли: заняли 12-е и 11-е места соответственно. А надо было попасть в первую десятку. Но в воскресенье пройдет вторая квалификация, так что шансы еще есть
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли у финнов в дабл-миксте в третьем матче предварительного раунда Олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча закончилась со счетом 7:5.
Ниче так!
Ранее россияне переиграли Норвегию, но уступили США. В следующем матче россияне сыграют с командой Китая
Ну а сейчас идет короткая программа в мужском одиночном катании в рамках командного турнира фигуристов. Нашу команду представляет Михаил Коляда. Он заработал 74,36 балла. И это - седьмой промежуточный результат. Но остался еще один участник
Пока ждем остальных известий о фигуристах, сообщим о том, что еще запланировано на сегодня. Об утреннем керлинге мы уже сообщили, о том, что днем наши сыграют с Китаем - тоже. Фристайлисток, пока не попавших в финал соревнований в могуле, упомянули. Фигуристы - в процессе. Так. в 5:45 начнется прокат короткой программы фигуристов среди пар. В это же время начнется первая квалификация в фристайле уже среди мужчин. Ну а дневной керлинг вовсе даже не дневной. Он начнется в 7:35. Просим любить и жаловать!
Время - московское, конечно
Так, Михаил Коляда в протоколе короткой программы разместился на восьмом месте...
У меня для вас есть нехорошие новости....
CAS отклонил иски еще 47 российских спортсменов, в Играх они участвовать не будут...
"Заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами на участие в Олимпиаде выездная панель CAS отклонила", - говорится в сообщении CAS.
"Панель CAS решила, что группа по приглашениям МОК и группа по имплементации МОК выносили решения в дискриминационном, произвольном или нечестном ключе", - говорится в решении CAS о недопуске спортсменов на Игры
Таким образом, Олимпийские игры пропустят: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт- трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все - конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба - лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все - бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей). Эта группа спортсменов подавала апелляции 6 февраля.
Также в Пхенчхан не поедут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все - лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все - скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон). Они подавали апелляции 7 февраля.
CAS отклонил иски 47 российских представителей на недопуск на Олимпиаду https://t.co/Hat9bHrHM8— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
Чуть подробнее о мужском одиночном катании, немного отвлечемся от совсем уж мрачных мыслей
Россиянин Коляда стал восьмым в короткой программе фигуристов на командном турнире ОИ https://t.co/4vzjIhtCXZ— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
Командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр впервые состоялся в Сочи в 2014 году. И первым его победителем стала Россия. Которая, таким образом, является действующим чемпионом! Вот КАК это было.
В соревновании пар командного турнира Игр-2018 российскую команду представит дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их выступление запланировано под 10-м порядковым номером (из 10 пар). Недавно, напомним, они выиграли ЧЕ в Москве. Да и вообще российские фигуристы здесь выступили замечательно, в чем вы убедитесь, если таки кликните на ссылку.
Пока же в короткой программе пар выступили три дуэта
Сейчас я еще кое-что скажу про фигурное катание. А пока посмотрите на сделанную нашими девушками фотогалерею. Она симпатичная, как, собственно, и наши девушки.
Механизм определения победителя (и призеров) в командном турнире достаточно прост. Спортсмен (или пара), занявший первое место в короткой программе, получает 10 баллов, они пойдут в копилку его сборной. За второе место дают 9 баллов, за третье - 8 и так далее. К этому делу приплюсовываются данные по другим дисциплинам фигуристов. Пять лучших команд получают право участвовать в произвольной программе (выходят в финал - можно и так сказать), остальные пять - не получают и, если есть желание, наблюдают за более удачливыми фигуристами, сидя на трибуне.
Подсчет очков в произвольной программе - такой же: 10 баллов за первое место, 9 за второе и так далее. Это тоже будет суммироваться по ходу дела
Получается так: условный фигурист А. в своем выступлении может выполнить громадную кучу каскадов, тулупов, риттбергеров, флипов, ойлеров. Без единой помарки, вызывая шквал апплодисменов, а у офисных сотрудников - желание отвлечься от работы, чтобы посмотреть на гения фигурного катания хотя бы по ящику. Зато его партнеры по сборной в других дисциплинах все свои элементы провалят и эта команда останется без медалей. Или наоборот: фигурист Б. завалил все, что можно, зато другие фигуристы этой сборной откатают безукоризненно и становятся чемпионами. Чемпионом становится и сам Б., которому, возможно, придется ловить косые взгляды товарищей по команде, находясь на высшей ступени пьедестала олимпийского почета
Российский фристайлист Александр Смышляев нас радует. Он вышел в финал соревнований в могуле, показав второй результат! Круто!
Тут об этом чуток подробнее
Российский фристайлист Смышляев вышел в финал Олимпиады в могуле https://t.co/sqnumJSm0j— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
Поутру в пятницу наши корреспонденты связались с экспертами, чтобы получить комментарий по новому решению CAS. Комментарий, скажем вам откровенно, неутешителен.
Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев сказал "Интерфаксу", что в Федеральный суд Швейцарии иск подать еще можно, но что толку? В силу сроков юридических процедур рассмотрение любых исков до Олимпиады уже невозможно.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев:
"Я призываю ребят не расстраиваться. Думаю, что у МОК не будет легкой жизни, так как свою позицию российские спортсмены продолжат отстаивать в гражданских судах, куда россияне будут подавать отдельные иски. Очень важно, чтобы государство не ослабило поддержку. Надо сделать все, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось. Государство, и федерации будут оказывать всесильную поддержку, представляя интересы их в судах, будем бороться".
Свищев считает, что "повлияло давление, которое оказали МОК, последние высказывания Томаса Баха (президент МОК), отдельных членов комитета, Оливье Ниггли из ВАДА".
"Давление было со всех сторон и судьи не устояли, к сожалению". - сказал Свищев.
"О каких правах человека в Европе мы говорим? - задается вопросом Свищев. - Их нет там, мы видим, что отстаиваются интересы других людей, к сожалению, это факт. Был "луч в темном царстве", когда CAS оправдал 28 россиян, но сейчас они пошли на попятную".
Трубку взяла и президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт.
"Мое мнение - это решение несправедливое, - сказала она "Интерфаксу". - Федерация окажет всю необходимую поддержку спортсменам. Нам сейчас потребуется время, чтобы обдумать дальнейшие юридические действия".
Французский биатлонист Мартен Фуркад на фоне падающих хлопьев снега
Action is about to start. Keep an eye on the target! @martinfkde @IBU_WC @FranceOlympique pic.twitter.com/hbJOfDHPjw— Olympic Channel (@olympicchannel) 8 февраля 2018 г.
Сейчас будет новость-позитив
Российская пара Евгения Тарасова-Владимир Морозов показала лучший результат в короткой программе соревнований пар на командном турнире!!!
Они заработали 80,92 балла.
Второе место занимают канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57), третье - представители Германии Алена Савченко/ Бруно Массо (76,36).
Вооружившись калькулятором....
После коротких пар в мужском одиночном катании и соревновании пар на командном олимпийском турнире по фигурному катанию сборная России имеет в своем активе 13 очков.
С этим показателем она делит третье-четвертое место с командой Японии.
На первом месте располагается Канада (17 баллов), на втором - команда США (14).
🔢 Results Team Event after Pairs Short Program— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 9 февраля 2018 г.
🔗 https://t.co/8jL7z98oQH
#️⃣ #FigureSkating #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/VQrhYEgmLZ
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), видите ли, приветствует решение выездной панели Спортивного арбитражного суда, которая отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров
"Всемирное антидопинговое агентство приветствует заявление, сделанное сегодня выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS), которое отклонило заявление, поданное 6 февраля 2018 года 32 российскими спортсменами на решение Международного олимпийского комитета (МОК). Панель также отклонил заявку, поданную 7 февраля 2018 года 15 российскими спортсменами и тренерами на решение МОК", - говорится в сообщении ВАДА.
"Эти решения являются приятной новостью для ВАДА, так как они приняты во имя интересов спортсменов и всех людей, которые занимаются чистым спортом", - заявил президент ВАДА Крейг Риди.
"То, что решения были приняты непосредственно перед стартом Игр в Пхенчхане, успокоили спортсменов и всех участников. В Играх будут участвовать только те российские спортсмены, которые соблюдали строгие антидопинговые правила", - добавил он.
В самом разгаре матч российских керлингистов с Китаем в дабл-микст. В данный момент счет 3:0 в пользу россиян
Впрочем, соперник уже отыгрался - 3:3
Австралийская бобслеистка Джейми Грубель знает, как спастись от холода. Неплохо, мне нравится!
Them: It"s cold at the Winter Olympics— Jamie Greubel Poser (@JamieGreubel) 8 февраля 2018 г.
Us: 👯♀️#0degrees #waitingforthebus #bobsled #womenofwinter @pyeongchang2018 @ajalevans @lagibbs84 @eamslider24 @usabs @teamusa #winterolympics #wintersports pic.twitter.com/UYEDumQpA1
Российские спортсмены изучат варианты возможного реагирования на недопуск на Олимпиаду, но пока время для "олимпийского перемирия", заявил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Изучим возможные шаги, никто так это не оставит. Сейчас начались Игры, идет "олимпийское перемирие". Решение CAS предсказуемое и понятное, поскольку они рассматривали вопрос - не нарушена ли процедура приглашения на Игры, но огорчительное", - сказал Мутко в пятницу.
"CAS сложно выносить решения на фоне предыдущего давления. Если бы сейчас допустили - это был бы шок", - сказал Мутко
"Олимпиада началась, необходимо поддерживать команду. Есть перспективные спортсмены, ребята, которые не поехали, мы их поддерживаем, будут соревнования для них. А все время вымаливать приглашения - за рамками разумного", - сказал вице-премьер.
Российские спортсмены должны продолжить подавать иски на решения о недопуске на Игры вплоть до ЕСПЧ. Это мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ура! Мы выиграли у Китая!
9 FEB Curling Mixed Doubles Round Robin Session 4 Results :— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 9 февраля 2018 г.
2/9 컬링 – 믹스더블 예선 세션 4 경기 결과
🇨🇦CAN 8 vs 2 FIN🇫🇮
🇨🇳CHN 5 vs 6 OAR
🇺🇸USA 1 vs 9 KOR🇰🇷
🇨🇭SUI 5 vs 6 NOR🇳🇴
Congratulations! 축하합니다! pic.twitter.com/52Occ7w2L0
"Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины". Это реакция главы Минспорта РФ Павла Колобкова. Его слова приводит пресс-служба Минспорта.
Есть кое-какая инфа по турниру для тех, кого не допустили до Олимпиады
Почти 1000 атлетов выступят в турнире для не попавших на ОИ спортсменов https://t.co/akFWSb6S9D— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
Нина Мозер, тренер пары фигуристов Евгения Морозова/Владимир Тарасов, сообщила, что в произвольной программе командного турнира вместо этого дуэта выступит, скорее всего, другая пара. Замена, кстати говоря, регламентом не возбраняется.
"По словам тренера Нины Мозер, произвольную программу на командном турнире, скорее всего, будет катать другая наша пара. Спортивные дуэты включаются в борьбу за индивидуальные медали первыми после окончания командных соревнований, и ребятам необходимо время, чтобы восстановиться, прийти в себя. Но окончательное решение по заменам официально будет озвучено позже. Сейчас что-либо утверждать со 100-процентной уверенностью преждевременно", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Боксеры, переквалифицировавшиеся в депутаты Госдумы, прокомментировали решение CAS
"И в этом ключе я воспринимаю эту Олимпиаду как переломную веху олимпийского движения", - заявил Николай Валуев.
По его словам, действия МОК "не только бросают тень на все традиционные устои, но и ломают их".
В свою очередь, Дмитрий Пирог высказал мнение, что Россия должна в равной степени поддержать и тех спортсменов, которые выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом, и тех, кто решил не участвовать в Олимпиаде. "Это важно потому, что со временем все несправедливые решения МОК будут забыты, но мир не забудет о победителях", - цитирует депутата пресс-служба партии.
Он полагает, что не только в России понимают несправедливость, проявленную МОК к российским спортсменам и оказываемое на них "беспрецедентное давление". Парламентарий считает, что борьба МОК за чистый спорт превратилась, к сожалению, "в ничто иное, как в борьбу против российских спортсменов".
"Это понимают не только в России, но и в мире. На это, безусловно, указывает решение МОК о недопуске оправданных российских спортсменов на Олимпиаду. Это политика, лоббирование интересов определенных игроков", - подчеркнул он.
Соревновательная часть на сегодня, кстати, закончилась - внезапно решил сказать я. Но завершать сегодняшнюю трансляцию я, положа руку (ту самую, которой набираю текст) на сердце, пока не спешу. Ведь новости на этом не заканчиваются.
Реплика от одного из самых внимательных наблюдателей соревнований по керлингу
Наша пара по керлингу такая милая, она орет на него, а он такой "зашибись бросок" 😂 #TeamRussia #Olympics— Эмма (@EmmaGabysheva) 9 февраля 2018 г.
План действий от Госдумы
Россия потребует отставки главы МОК https://t.co/SCAnSn2n1m— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
О светлом. Напоминаем, что церемония открытия Олимпиады-2018 начнется в 14:00 по московскому времени.
В церемонии, как сообщалось, примут участие 80 россиян. Многим некогда: у них тренировки
72 % участников опроса фонда "Общественное мнение" считают, что выступление российской олимпийской команды на Играх в Пхенчхане будет в целом успешным. Противоположного мнения придерживаются 13% россиян, затруднились с ответом 16%.
Следить за ходом Олимпийских игр собирается 61%. В первую очередь их интересует фигурное катание (32%), биатлон (30%), хоккей (27%), лыжные гонки (17%), горные лыжи (14%), конькобежный спорт (13%), прыжки на лыжах с трамплина (11%), лыжное двоеборье, санный спорт (по 8%), кёрлинг, бобслей, сноуборд (по 6%), шорт-трек, фристайл (по 5%), скелетон (4%).
Не планируют смотреть соревнования 35% респондентов, поскольку - вот незадача! - не интересуются спортом (16%) или не имеют на это времени (8%).
Забияко и Энберт выступят в произвольной программе фигуристов вместо Тарасовой и Морозова в составе российской команды на Олимпиаде
А до церемонии открытия Игр остается все меньше времени
Федерация бобслея России заявила о намерении добиваться в гражданских судах моральной и финансовой компенсации от Международного олимпийского комитета после решения выездной панели Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане.
Планы изменились
В Госдуме отвергли планы инициировать отставку главы МОК https://t.co/oePllozIWQ— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
Если ваш часовой пояс такой, что олимпийские соревнования приходятся на ночь, то можете поучаствовать в опросе. Да и для центральной части России движуха начинается в ночи. Например, для того, чтобы вовремя успеть на матчи керлинга, желательно проснуться хотя бы к 2:35. В общем, человек интересуется, каждую ли ночь вы собираетесь жертвовать сном ради ОИ; иногда будете это делать; не будете делать вообще
Coverage of the #WinterOlympics gets a going tonight. How much do you plan to watch? @WGME #Olympics #WinterGames— Jeff Peterson (@JeffWGME) 9 февраля 2018 г.
Снег имеет отношение к зимней Олимпиаде, поэтому эта новость вполне приемлема для того, чтобы оказаться в недрах нашего онлайна (на самом деле мне просто понравилась картинка; наверняка понравится и вам)
В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню https://t.co/km1WVtfY81— Интерфакс (@interfax_news) 9 февраля 2018 г.
О, здесь разблюдовка по часовым поясам в крупных городах. Про Москву тоже не забыли - приятно)
Правда, как-то неудачно оформили, имхо. такое ощущение, словно там число 92. А на самом деле, 9 - это 9 февраля, а 2 p m - это два часа после полудня, то есть - 14:00 по нашему
Just under 3 hours left until the #PyeongChang2018 Olympic Winter Games Opening Ceremony! 😍 What time will it be in your city? 🤔 Check the times here! pic.twitter.com/R2iaM4UDq2— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 9 февраля 2018 г.
Особо впечатлительным рекомендуем ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не кликать на эту новость!
In cold, poor South Korean mountains, Winter Olympics begin#Olympics #SouthKorea #Sportshttps://t.co/BKjXik9s0S pic.twitter.com/mRjf6ONmO7— Annahar English (@AnnaharEn) 9 февраля 2018 г.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, "чем, как оказывается, в спорте".
С учебы сломя голову домой
Прилетел скорее с пар, чтобы посмотреть церемонию открытия Олимпиады. Беларусь ❤🇧🇾 #PyeongChang2018 #OpeningCeremony #Olympics— Сергей Мархотко (@Barmen1605) 9 февраля 2018 г.
Церемония открытия стартовала!
Сейчас на олимпийской арене мы видим яркое, красочное шоу, завораживающее взгляд (или глаз?)!
Gorgeous #pyeongchang2018 #olympics ❤️ pic.twitter.com/pekNaInbHr— Olympics (@Olympics) 9 февраля 2018 г.
Тоже красиво, мне нравится!
#PyeongChang2018 #Olympics #OpeningCeremony begins... pic.twitter.com/rycOVlIvC9— VAN NEWS AGENCY (@vannewsagency) 9 февраля 2018 г.
Дочь стесняется плакать перед из-за Олимпиады перед мамой
БОЖЕ— пон-пон ккэпсон (@heey_iloveu) 9 февраля 2018 г.
СМОТРЮ ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И РЕВУ
ЕСЛИ МАМА ЗАПАЛИТ ОНА МЕНЯ НЕ ПОЙМЕТ #Olympics#Olympics2018
Еще одна культурная реплика
2х сторонние барабаны— /ЛЮСЯ 🐸 zArubin/ (@ProstoSatana) 9 февраля 2018 г.
аааа
как я люблю этот звук #Olympics
Автор твита получил травму и умудрился из этого извлечь выгоду: "Единственное преимущество в том, что у меня сломана нога, - могу посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр".
The only benefit from having a broken leg is that I can watch the opening ceremony of the Winter Olympics.#Olympics #feetup#ThankGodItsFriday pic.twitter.com/g3PjVcoyoU— John Morgan (@JohnMor5853) 9 февраля 2018 г.
Пока я писал про травмированного зрителя церемонии, прозвучал гимн Южной Кореи (и поднят флаг этой страны)
Ну вот и стартовало шествие спортсменов. Традиционно первой идет Греция, вслед за ней - Ганы, затем - Нигерии. Я так понимаю, начали (после греков) с Африки
У нас, напоминаю, вместо Russia теперь аббревиатура OAR (Olympic Athlet from Russia). Буква O идет первее R, так что нашу делегацию ждать придется не так долго
На олимпийской арене появилась команда Норвегии, а это явно не Африка.
Ему повезло меньше. Ногу не сломал, учебу в универе давно закончил. А с работы не сбежишь (хотя с начальством поговорить не помешало бы)
Там открытие олимпиады, а я посмотреть не могу из-за работы :с придется вечером в повторе смотреть #Olympics— злой волк 🇷🇺 #РоссияВмоемСердце (@ksu_bad_wolf) 9 февраля 2018 г.
Красиво, согласитесь?
Happy #PyeongChang2018 🎉🎉🎊— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 9 февраля 2018 г.
Witness the two hours of the 'Greatest Show' right now! 🙊🙈🙉
드디어 2018 평창 동계올림픽 개회식의 막이 올랐습니다!
8시부터 10시 10분까지, 생중계로 함께즐기세요!! pic.twitter.com/dD8YfYQNai
Сейчас прошла внушительная делегация сборной США
Парад проходит под известную песню этого артиста
The moment gangman style blasts into the stadium...#PyeongChang2018 #Olympics #OpeningCeremony #BBCOlympics pic.twitter.com/Gt6a8qKEMQ— Grant (@SnowAndBeach) 9 февраля 2018 г.
Зато сейчас прошли спортсмены сборной Белоруссии. Успехов и вам, товарищи!
Ну все ясно
Теперь понятно, почему команды выходят не по алфавиту. Вернее, не так. Коллега Дмитрий Губерниев подсказал, что они выходят по корейскому алфавиту, а не английскому. Такие дела.
Приветствуем сборную Азербайджана!
ENJOY OLYMPICS #PeyongChang2018 #Winterolympics #PyeongChang #olympicsgames #Olympics #OlympischeWinterspelen #OS2018 #loveIT ❤️ #Ironmannews pic.twitter.com/Do85T48OOI— ironmannews🌸SEARCH SPONSORS (@Ironmannews) 9 февраля 2018 г.
Итак, на арену вышла команда "Олимпийские атлет из России"! В качестве знаменосца - волонтер, с олимпийским флагом. Успехов вам, российские спортсмены!!
Спасибо, Vera Podyablonskaya!
#Olympics Мы сами поднимем Российский флаг— Vera Podyablonskaya⭐ (@Vera_P_) 9 февраля 2018 г.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/nvZtSQRKqT
Видеоверсия выхода российских спортсменов
"Наши родные, наши любимые"#Россия ❤️#Olympics pic.twitter.com/uJpTpElzmf— Кейt (@KatePluzhnikova) 9 февраля 2018 г.
Команды Южной и Северной Кореи вышли! Под объединенным флагом! Круто!!!
Команды завершили шествие, разместились на трибунах, а сейчас опять культурная программа
На сцену сейчас выйдет Томас Бах - глава МОК
"Спасибо всем, кто внес вклад в организацию этой Олимпиады", - сказал, в частности, Бах
Зимняя Олимпиада в Пхечхане объявлена открытой!!!! Ура, товарищи!
Олимпийский флаг вынесли на арену
Ну а сейчас корейские спортсмены передают олимпийский факел. Сейчас будет зажжен на арене!!!
Две хоккеистки объединенной корейской женской сборной, держа факел, поднимаются к чаше и....
...на авансцену вышла фигуристка Ким Ен А!
Она получила в руки факел и с помощью технологий устроила огневую дорожку, которая привела к самой чаше! Огонь зажжен!
Как это было
В А У #Olympics pic.twitter.com/oGkGMwmGs8— под шерстяным одеялом|Please, Tomme, please (@selya_candya) 9 февраля 2018 г.
В общем, мы поздравляем вас с открытием Олимпиады! Желаем, чтобы вы получили от нее удовольствие и радость от побед наших спортсменов!
На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Встретимся на сайте "Интерфакса" завтра ранним утром! До свидания!