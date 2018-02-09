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Олимпийский онлайн. Разогрев

В Южной Корее официально стартуют XXIII зимние Олимпийские игры

Олимпийский онлайн. Разогрев
Фото: Reuters

В Южной Корее официально стартуют XXIII зимние Олимпийские игры

04:49

Итак, сегодня будет дан официальный старт зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет с Пхенчхане. Здравствуйте!

04:51

"Интерфакс" начинает серию текстовых трансляций, посвященных грандиозному зимнему спортивному празднику. В режиме онлайн планируем знакомить вас с событиями, которые происходят на аренах Игр, вокруг стадионов, вокруг самой Олимпиады.

04:52

Формально Игры стартовали еще накануне - квалификационными соревнованиями в ряде дисциплин. Наши тоже участвовали, и мы об этом расскажем уже сегодня. Первые медали же будут разыграны завтра. Так что сейчас - разогрев.

04:56

Как вы знаете, в последнее время отечественный спорт пережил серию потрясений: многие наши спортсмены по решению МОК оказались за бортом Олимпиады. Несмотря на то, что спортивный арбитраж (CAS) оправдал ранее отстраненных пожизненно российских атлетов, МОК оставил их пока без приглашения на Игры. Но с минуты на минуту CAS уже не в Лозанне, а непосредственно в Пхенчхане, обнародует решение по десяткам российских спортсменов. Возможно, численный состав нашей сборной значительно улучшится...

05:06

05:07

И, конечно, важный нюанс Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

05:08

Только что закончилась первая квалификация олимпийских соревнований фристайлисток в могуле. Россиянки Мария Пертахина и Регина Рахимова в финал пройти не смогли: заняли 12-е и 11-е места соответственно. А надо было попасть в первую десятку. Но в воскресенье пройдет вторая квалификация, так что шансы еще есть

05:18

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли у финнов в дабл-миксте в третьем матче предварительного раунда Олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча закончилась со счетом 7:5.

Ниче так!

05:19

Ранее россияне переиграли Норвегию, но уступили США. В следующем матче россияне сыграют с командой Китая

05:19

Ну а сейчас идет короткая программа в мужском одиночном катании в рамках командного турнира фигуристов. Нашу команду представляет Михаил Коляда. Он заработал 74,36 балла. И это - седьмой промежуточный результат. Но остался еще один участник

05:21

Пока ждем остальных известий о фигуристах, сообщим о том, что еще запланировано на сегодня. Об утреннем керлинге мы уже сообщили, о том, что днем наши сыграют с Китаем - тоже. Фристайлисток, пока не попавших в финал соревнований в могуле, упомянули. Фигуристы - в процессе. Так. в 5:45 начнется прокат короткой программы фигуристов среди пар. В это же время начнется первая квалификация в фристайле уже среди мужчин. Ну а дневной керлинг вовсе даже не дневной. Он начнется в 7:35. Просим любить и жаловать!

05:24

Время - московское, конечно

05:25

Так, Михаил Коляда в протоколе короткой программы разместился на восьмом месте...

05:34

У меня для вас есть нехорошие новости....

05:34

CAS отклонил иски еще 47 российских спортсменов, в Играх они участвовать не будут...

05:50

"Заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами на участие в Олимпиаде выездная панель CAS отклонила", - говорится в сообщении CAS.

05:50

"Панель CAS решила, что группа по приглашениям МОК и группа по имплементации МОК выносили решения в дискриминационном, произвольном или нечестном ключе", - говорится в решении CAS о недопуске спортсменов на Игры

05:53

Таким образом, Олимпийские игры пропустят: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт- трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все - конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба - лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все - бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей). Эта группа спортсменов подавала апелляции 6 февраля.

Также в Пхенчхан не поедут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все - лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все - скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон). Они подавали апелляции 7 февраля.

05:57

06:06

Чуть подробнее о мужском одиночном катании, немного отвлечемся от совсем уж мрачных мыслей

06:15

Командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр впервые состоялся в Сочи в 2014 году. И первым его победителем стала Россия. Которая, таким образом, является действующим чемпионом! Вот КАК это было.

06:18

В соревновании пар командного турнира Игр-2018 российскую команду представит дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их выступление запланировано под 10-м порядковым номером (из 10 пар). Недавно, напомним, они выиграли ЧЕ в Москве. Да и вообще российские фигуристы здесь выступили замечательно, в чем вы убедитесь, если таки кликните на ссылку.

06:22

Пока же в короткой программе пар выступили три дуэта

06:25

Сейчас я еще кое-что скажу про фигурное катание. А пока посмотрите на сделанную нашими девушками фотогалерею. Она симпатичная, как, собственно, и наши девушки.

06:30

Механизм определения победителя (и призеров) в командном турнире достаточно прост. Спортсмен (или пара), занявший первое место в короткой программе, получает 10 баллов, они пойдут в копилку его сборной. За второе место дают 9 баллов, за третье - 8 и так далее. К этому делу приплюсовываются данные по другим дисциплинам фигуристов. Пять лучших команд получают право участвовать в произвольной программе (выходят в финал - можно и так сказать), остальные пять - не получают и, если есть желание, наблюдают за более удачливыми фигуристами, сидя на трибуне.

06:32

Подсчет очков в произвольной программе - такой же: 10 баллов за первое место, 9 за второе и так далее. Это тоже будет суммироваться по ходу дела

06:35

Получается так: условный фигурист А. в своем выступлении может выполнить громадную кучу каскадов, тулупов, риттбергеров, флипов, ойлеров. Без единой помарки, вызывая шквал апплодисменов, а у офисных сотрудников - желание отвлечься от работы, чтобы посмотреть на гения фигурного катания хотя бы по ящику. Зато его партнеры по сборной в других дисциплинах все свои элементы провалят и эта команда останется без медалей. Или наоборот: фигурист Б. завалил все, что можно, зато другие фигуристы этой сборной откатают безукоризненно и становятся чемпионами. Чемпионом становится и сам Б., которому, возможно, придется ловить косые взгляды товарищей по команде, находясь на высшей ступени пьедестала олимпийского почета

06:52

Российский фристайлист Александр Смышляев нас радует. Он вышел в финал соревнований в могуле, показав второй результат! Круто!

07:13

Тут об этом чуток подробнее

07:14

Поутру в пятницу наши корреспонденты связались с экспертами, чтобы получить комментарий по новому решению CAS. Комментарий, скажем вам откровенно, неутешителен.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев сказал "Интерфаксу", что в Федеральный суд Швейцарии иск подать еще можно, но что толку? В силу сроков юридических процедур рассмотрение любых исков до Олимпиады уже невозможно.

07:19

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев:

"Я призываю ребят не расстраиваться. Думаю, что у МОК не будет легкой жизни, так как свою позицию российские спортсмены продолжат отстаивать в гражданских судах, куда россияне будут подавать отдельные иски. Очень важно, чтобы государство не ослабило поддержку. Надо сделать все, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось. Государство, и федерации будут оказывать всесильную поддержку, представляя интересы их в судах, будем бороться".

07:20

Свищев считает, что "повлияло давление, которое оказали МОК, последние высказывания Томаса Баха (президент МОК), отдельных членов комитета, Оливье Ниггли из ВАДА".

"Давление было со всех сторон и судьи не устояли, к сожалению". - сказал Свищев.

"О каких правах человека в Европе мы говорим? - задается вопросом Свищев. - Их нет там, мы видим, что отстаиваются интересы других людей, к сожалению, это факт. Был "луч в темном царстве", когда CAS оправдал 28 россиян, но сейчас они пошли на попятную".

07:22

Трубку взяла и президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт.

"Мое мнение - это решение несправедливое, - сказала она "Интерфаксу". - Федерация окажет всю необходимую поддержку спортсменам. Нам сейчас потребуется время, чтобы обдумать дальнейшие юридические действия".

07:25

Французский биатлонист Мартен Фуркад на фоне падающих хлопьев снега

07:40

Сейчас будет новость-позитив

07:40

Российская пара Евгения Тарасова-Владимир Морозов показала лучший результат в короткой программе соревнований пар на командном турнире!!!

07:43

Они заработали 80,92 балла.

07:43

Второе место занимают канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57), третье - представители Германии Алена Савченко/ Бруно Массо (76,36).

08:01

Вооружившись калькулятором....

08:01

После коротких пар в мужском одиночном катании и соревновании пар на командном олимпийском турнире по фигурному катанию сборная России имеет в своем активе 13 очков.

С этим показателем она делит третье-четвертое место с командой Японии.

На первом месте располагается Канада (17 баллов), на втором - команда США (14).

08:11

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), видите ли, приветствует решение выездной панели Спортивного арбитражного суда, которая отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров

08:12

"Всемирное антидопинговое агентство приветствует заявление, сделанное сегодня выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS), которое отклонило заявление, поданное 6 февраля 2018 года 32 российскими спортсменами на решение Международного олимпийского комитета (МОК). Панель также отклонил заявку, поданную 7 февраля 2018 года 15 российскими спортсменами и тренерами на решение МОК", - говорится в сообщении ВАДА.

"Эти решения являются приятной новостью для ВАДА, так как они приняты во имя интересов спортсменов и всех людей, которые занимаются чистым спортом", - заявил президент ВАДА Крейг Риди.

"То, что решения были приняты непосредственно перед стартом Игр в Пхенчхане, успокоили спортсменов и всех участников. В Играх будут участвовать только те российские спортсмены, которые соблюдали строгие антидопинговые правила", - добавил он.

08:16

В самом разгаре матч российских керлингистов с Китаем в дабл-микст. В данный момент счет 3:0 в пользу россиян

08:29

Впрочем, соперник уже отыгрался - 3:3

08:39

Австралийская бобслеистка Джейми Грубель знает, как спастись от холода. Неплохо, мне нравится!

08:45

Российские спортсмены изучат варианты возможного реагирования на недопуск на Олимпиаду, но пока время для "олимпийского перемирия", заявил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Изучим возможные шаги, никто так это не оставит. Сейчас начались Игры, идет "олимпийское перемирие". Решение CAS предсказуемое и понятное, поскольку они рассматривали вопрос - не нарушена ли процедура приглашения на Игры, но огорчительное", - сказал Мутко в пятницу.

08:49

"CAS сложно выносить решения на фоне предыдущего давления. Если бы сейчас допустили - это был бы шок", - сказал Мутко

08:49

"Олимпиада началась, необходимо поддерживать команду. Есть перспективные спортсмены, ребята, которые не поехали, мы их поддерживаем, будут соревнования для них. А все время вымаливать приглашения - за рамками разумного", - сказал вице-премьер.

09:13

Российские спортсмены должны продолжить подавать иски на решения о недопуске на Игры вплоть до ЕСПЧ. Это мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

09:30

Ура! Мы выиграли у Китая!

09:45

"Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины". Это реакция главы Минспорта РФ Павла Колобкова. Его слова приводит пресс-служба Минспорта.

10:07

Есть кое-какая инфа по турниру для тех, кого не допустили до Олимпиады

10:09

Нина Мозер, тренер пары фигуристов Евгения Морозова/Владимир Тарасов, сообщила, что в произвольной программе командного турнира вместо этого дуэта выступит, скорее всего, другая пара. Замена, кстати говоря, регламентом не возбраняется.

"По словам тренера Нины Мозер, произвольную программу на командном турнире, скорее всего, будет катать другая наша пара. Спортивные дуэты включаются в борьбу за индивидуальные медали первыми после окончания командных соревнований, и ребятам необходимо время, чтобы восстановиться, прийти в себя. Но окончательное решение по заменам официально будет озвучено позже. Сейчас что-либо утверждать со 100-процентной уверенностью преждевременно", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

10:28

Боксеры, переквалифицировавшиеся в депутаты Госдумы, прокомментировали решение CAS

"И в этом ключе я воспринимаю эту Олимпиаду как переломную веху олимпийского движения", - заявил Николай Валуев.

По его словам, действия МОК "не только бросают тень на все традиционные устои, но и ломают их".

В свою очередь, Дмитрий Пирог высказал мнение, что Россия должна в равной степени поддержать и тех спортсменов, которые выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом, и тех, кто решил не участвовать в Олимпиаде. "Это важно потому, что со временем все несправедливые решения МОК будут забыты, но мир не забудет о победителях", - цитирует депутата пресс-служба партии.

Он полагает, что не только в России понимают несправедливость, проявленную МОК к российским спортсменам и оказываемое на них "беспрецедентное давление". Парламентарий считает, что борьба МОК за чистый спорт превратилась, к сожалению, "в ничто иное, как в борьбу против российских спортсменов".

"Это понимают не только в России, но и в мире. На это, безусловно, указывает решение МОК о недопуске оправданных российских спортсменов на Олимпиаду. Это политика, лоббирование интересов определенных игроков", - подчеркнул он.

10:41

Соревновательная часть на сегодня, кстати, закончилась - внезапно решил сказать я. Но завершать сегодняшнюю трансляцию я, положа руку (ту самую, которой набираю текст) на сердце, пока не спешу. Ведь новости на этом не заканчиваются.

10:45

Реплика от одного из самых внимательных наблюдателей соревнований по керлингу

10:59

План действий от Госдумы

11:08

О светлом. Напоминаем, что церемония открытия Олимпиады-2018 начнется в 14:00 по московскому времени.

11:16

В церемонии, как сообщалось, примут участие 80 россиян. Многим некогда: у них тренировки

11:28

72 % участников опроса фонда "Общественное мнение" считают, что выступление российской олимпийской команды на Играх в Пхенчхане будет в целом успешным. Противоположного мнения придерживаются 13% россиян, затруднились с ответом 16%.

11:29

Следить за ходом Олимпийских игр собирается 61%. В первую очередь их интересует фигурное катание (32%), биатлон (30%), хоккей (27%), лыжные гонки (17%), горные лыжи (14%), конькобежный спорт (13%), прыжки на лыжах с трамплина (11%), лыжное двоеборье, санный спорт (по 8%), кёрлинг, бобслей, сноуборд (по 6%), шорт-трек, фристайл (по 5%), скелетон (4%).

11:29

Не планируют смотреть соревнования 35% респондентов, поскольку - вот незадача! - не интересуются спортом (16%) или не имеют на это времени (8%).

11:43

Забияко и Энберт выступят в произвольной программе фигуристов вместо Тарасовой и Морозова в составе российской команды на Олимпиаде

12:13

А до церемонии открытия Игр остается все меньше времени

12:27

Федерация бобслея России заявила о намерении добиваться в гражданских судах моральной и финансовой компенсации от Международного олимпийского комитета после решения выездной панели Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане.

12:36

Планы изменились

12:54

Если ваш часовой пояс такой, что олимпийские соревнования приходятся на ночь, то можете поучаствовать в опросе. Да и для центральной части России движуха начинается в ночи. Например, для того, чтобы вовремя успеть на матчи керлинга, желательно проснуться хотя бы к 2:35. В общем, человек интересуется, каждую ли ночь вы собираетесь жертвовать сном ради ОИ; иногда будете это делать; не будете делать вообще

12:59

Снег имеет отношение к зимней Олимпиаде, поэтому эта новость вполне приемлема для того, чтобы оказаться в недрах нашего онлайна (на самом деле мне просто понравилась картинка; наверняка понравится и вам)

13:04

О, здесь разблюдовка по часовым поясам в крупных городах. Про Москву тоже не забыли - приятно)
Правда, как-то неудачно оформили, имхо. такое ощущение, словно там число 92. А на самом деле, 9 - это 9 февраля, а 2 p m - это два часа после полудня, то есть - 14:00 по нашему

13:16

Особо впечатлительным рекомендуем ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не кликать на эту новость!

13:20

13:42

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, "чем, как оказывается, в спорте".

13:58

С учебы сломя голову домой

14:02

Церемония открытия стартовала!

14:06

Сейчас на олимпийской арене мы видим яркое, красочное шоу, завораживающее взгляд (или глаз?)!

14:11
14:12

Тоже красиво, мне нравится!

14:13

Дочь стесняется плакать перед из-за Олимпиады перед мамой

14:15

Еще одна культурная реплика

14:21

Автор твита получил травму и умудрился из этого извлечь выгоду: "Единственное преимущество в том, что у меня сломана нога, - могу посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр".

14:23

Пока я писал про травмированного зрителя церемонии, прозвучал гимн Южной Кореи (и поднят флаг этой страны)

14:24

Ну вот и стартовало шествие спортсменов. Традиционно первой идет Греция, вслед за ней - Ганы, затем - Нигерии. Я так понимаю, начали (после греков) с Африки

14:26

У нас, напоминаю, вместо Russia теперь аббревиатура OAR (Olympic Athlet from Russia). Буква O идет первее R, так что нашу делегацию ждать придется не так долго

14:27

На олимпийской арене появилась команда Норвегии, а это явно не Африка.

14:29

Ему повезло меньше. Ногу не сломал, учебу в универе давно закончил. А с работы не сбежишь (хотя с начальством поговорить не помешало бы)

14:32

Красиво, согласитесь?

14:39

Сейчас прошла внушительная делегация сборной США

14:40

Парад проходит под известную песню этого артиста

14:41

Зато сейчас прошли спортсмены сборной Белоруссии. Успехов и вам, товарищи!

14:46

Ну все ясно

14:47

Теперь понятно, почему команды выходят не по алфавиту. Вернее, не так. Коллега Дмитрий Губерниев подсказал, что они выходят по корейскому алфавиту, а не английскому. Такие дела.

14:49

Приветствуем сборную Азербайджана!

14:53

Итак, на арену вышла команда "Олимпийские атлет из России"! В качестве знаменосца - волонтер, с олимпийским флагом. Успехов вам, российские спортсмены!!

14:54

Спасибо, Vera Podyablonskaya!

15:05

Видеоверсия выхода российских спортсменов

15:12

Команды Южной и Северной Кореи вышли! Под объединенным флагом! Круто!!!

15:22

Команды завершили шествие, разместились на трибунах, а сейчас опять культурная программа

15:32

На сцену сейчас выйдет Томас Бах - глава МОК

15:37

"Спасибо всем, кто внес вклад в организацию этой Олимпиады", - сказал, в частности, Бах

15:42

Зимняя Олимпиада в Пхечхане объявлена открытой!!!! Ура, товарищи!

15:51

Олимпийский флаг вынесли на арену

16:04

Ну а сейчас корейские спортсмены передают олимпийский факел. Сейчас будет зажжен на арене!!!

16:05

Две хоккеистки объединенной корейской женской сборной, держа факел, поднимаются к чаше и....

16:07

...на авансцену вышла фигуристка Ким Ен А!

16:09

Она получила в руки факел и с помощью технологий устроила огневую дорожку, которая привела к самой чаше! Огонь зажжен!

16:12

Как это было

16:16

В общем, мы поздравляем вас с открытием Олимпиады! Желаем, чтобы вы получили от нее удовольствие и радость от побед наших спортсменов!

16:17

На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Встретимся на сайте "Интерфакса" завтра ранним утром! До свидания!

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее

13 фотографий
Театрализованное представление на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в ПхенчханеВо время открытия Зимних Олимпийских игрРоссийские болельщики на Олимпийском стадионе в ПхенчханеЦеремония открытия XXIII зимних Олимпийских игрСборная олимпийских атлетов из России принимает участие в параде стран-участниц под нейтральным флагом, который несет волонтер оргкомитета ИгрУчастница команды олимпийских атлетов из России
Театрализованное представление на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Теги: Южная Корея, Пхенчхан, Олимпиада-2018
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