Тренер российских хоккеистов назвал финал Игр самым важным в жизни

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер хоккейной команды "Олимпийские атлеты из России" Олег Знарок считает победный матч с Германией в финале зимней Олимпиады-2018 наиважнейшей игрой в его спортивной карьере.

"Это был самый важный матч в моей жизни. Дважды пришлось принимать судьбоносные решения за доли секунды: кого выпустить в меньшинстве на последних минутах и при игре 4 на 3 в овертайме. Слава Богу, что всё так закончилось. Первым с победой поздравил Владимир Путин", - цитирует Знарка официальный твиттер Олимпийского комитета России.

Олег Знарок: "Это был самый важный матч в моей жизни. Дважды пришлось принимать судьбоносные решения за доли секунды: кого выпустить в меньшинстве на последних минутах и при игре 4 на 3 в овертайме. Слава Богу, что всё так закончилось. Первым с победой поздравил Владимир Путин". pic.twitter.com/QO0CU6s3wy — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 25 февраля 2018 г.

В финале хоккейного олимпийского турнира команда "Объединенные спортсмены из России" одержала победу над сборной Германии, забросив решающую шайбу в овертайме - 4:3.

Теперь в активе олимпийской команды России на Играх в Пхенчхане 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

XXIII Зимние Олимпийские игры завершаются в воскресенье.