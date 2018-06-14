Бышовец оценил шансы России на победу в игре с Саудовской Аравией

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу имеет высокий потенциал на успех в стартовом матче чемпионата мира-2018 против национальной команды Саудовской Аравии, считает олимпийский чемпион в качестве главного тренера сборной СССР, бывший наставник сборной России, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатоли Бышовец.

"Мне кажется, что у нашей команды сегодня есть хорошие шансы на победу. От матча к матчу сборная России объединяется. Перед началом официальных встреч - это очень важный момент. Я думаю, что психологически открывать и начинать - повышенное чувство ответственности. Для тренера очень важно будет сформировать устойчивость и нацеленность. Конечно, свою роль сыграет и поддержка зрителей", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"В то же время матчи Саудовской Аравии, которые я смотрел, оставляют впечатление, что у нас есть возможность добиться победы за счет увеличения скоростей. Возможно, что и в выборе тактики у Черчесова (главного тренера сборной России - ИФ) в центральной зоне произойдут какие-то изменения. Если и начнем в четыре защитника, то, возможно, в какой-то момент вернемся на схему с тремя. Мухаммед аль-Сахлави - опасный нападающий. Это надо учитывать, поскольку проблемы в центре присутствуют. Его нужно обесточить, лишить соперника возможности сыграть на него", - отметил он.

По словам Бышовца, преимущество россиян "будет в факторах скорости, давления и ограничения в пространстве и во времени".

"Выбор тактики очевиден - сыграть на разрушение на половине поля соперника. Она должна принести нам успех. Возможно, не удастся сохранить ворота в неприкосновенности, но выигрывать должны", - сказал специалист.

Что говорят букмекеры

Между тем, букмекеры называют фаворитом предстоящего матча сборную России. Вероятность ее победы оценивается коэффициентом 1,44 (шансы - 68%). Поставить на Саудовскую Аравию можно по коэффициенту 9,6 (10%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4,42 (22%).

Наиболее вероятные исходы матча, по оценке экспертов, — это победа России со счетом 1:0 (текущий коэффициент 4,5), 2:0 (5,5) и ничья 0:0 (8,4).

Больше всего шансов забить гол в первом матче на ЧМ-2018, согласно оценке аналитиков, у игроков сборной России Федора Смолова (текущий коэффициент 1,98), Артема Дзюбы (2,7) и Алана Дзагоева (2,9).

Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет в четверг в Москве на поле стадиона "Лужники". Начало – 18:00 мск.