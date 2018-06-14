Дворкович попросил столичных работодателей отпустить подчиненных на матч открытия ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оргкомитет "Россия 2018" обратился к работодателям с просьбой отпустить своих сотрудников пораньше, чтобы они успели заранее прибыть в Лужники, где в четверг состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

На официальной странице "Россия 2018" в фейсбуке размещено соответствующее письмо за подписью председателя оргкомитета Аркадия Дворковича, которое предлагается распечатать и предъявить работодателю.

Отмечается, что просьба предоставить сокращенный рабочий день относится только к тем, кто имеет на руках билет на матч.

Встреча Россия - Саудовская Аравия состоится в четверг на столичном стадионе "Лужники" в 18:00 по московскому времени. В 17:30 там же состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие известный певец Робби Уильямс, оркестр под руководством Юрия Башмета и другие.

Также в группе А россияне 19 июня сыграют с Египтом (матч состоится в Санкт-Петербурге), а 25 июня - с Уругваем (Самара).