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Дворкович попросил столичных работодателей отпустить подчиненных на матч открытия ЧМ

Есть обновление от 15:05

Но только тех, кто обзавелся билетом на игру

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оргкомитет "Россия 2018" обратился к работодателям с просьбой отпустить своих сотрудников пораньше, чтобы они успели заранее прибыть в Лужники, где в четверг состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

На официальной странице "Россия 2018" в фейсбуке размещено соответствующее письмо за подписью председателя оргкомитета Аркадия Дворковича, которое предлагается распечатать и предъявить работодателю.

Отмечается, что просьба предоставить сокращенный рабочий день относится только к тем, кто имеет на руках билет на матч.

Встреча Россия - Саудовская Аравия состоится в четверг на столичном стадионе "Лужники" в 18:00 по московскому времени. В 17:30 там же состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие известный певец Робби Уильямс, оркестр под руководством Юрия Башмета и другие.

Также в группе А россияне 19 июня сыграют с Египтом (матч состоится в Санкт-Петербурге), а 25 июня - с Уругваем (Самара).

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
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ПортугалияПортугалия00000
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