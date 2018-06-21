Роскомнадзор опроверг проблемы с фиксацией голов в "Лужниках" из-за пожарных датчиков

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Проблемы с радиосигналом от датчиков пожарной сигнализации на московском стадионе "Лужники" никак не повлияли на систему видеофиксации забитых голов на чемпионате мира по футболу, заявляют в Роскомнадзоре.

"Угрозы системе видеофиксации голов в "Лужниках" нет и не было", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" специалисты выявили работу пожарных датчиков в диапазоне 868,3 - 868,8 МГц, что выходит за установленные параметры излучения и теоретически могло бы создать помехи для системы видеофиксации.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что проверка действительно состоялась 20 июня накануне матча, но нарушения были "незначительными" и устранены были сразу, так что на работе футбольных систем это не сказалось.