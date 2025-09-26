Поиск

МКПАО "Озон" зарегистрировано в САР Калининградской области в рамках редомициляции с Кипра

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Юрлицо МКПАО "Озон" зарегистрировано в САР Калининградской области в рамках редомициляции холдинговой компании (Ozon Holdings PLC) с Кипра, сообщил маркетплейс.

"Торги обыкновенными акциями МКПАО "Озон" возобновятся до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Акционеры Ozon одобрили редомициляцию кипрской компании в РФ в конце декабря. Летом компания получила согласие регулятора Кипра на "переезд". По его итогам акции МКПАО будут торговаться на МосБирже.

Ранее сообщалось, что после завершения редомициляции расписки Ozon автоматически конвертируются в акции российского МКПАО - в связи с чем приостановлены торги бумагами компании на МосБирже. Кроме того, Ozon проводит делистинг расписок с Международной биржи Астаны.

Ozon на 31,76% принадлежит ПАО АФК "Система", еще 27,71% - у АО "О23", владельцем которого являются структуры Александра Чачавы; остальные акции в свободном обращении.

