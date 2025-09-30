"Роснано" вновь допустило техдефолт по купону бондов с госгарантией

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - АО "Роснано" исполнило обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций с задержкой на сутки, объяснив это особенностями осуществления платежа.

"Роснано" должно было 29 сентября выплатить 13-й купон по 9-летним облигациям серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен государственной гарантией. Ставка купона - 16,59% годовых, дата погашения - 27 марта 2028 года.

Как следует из сообщений "Роснано" на ленте раскрытия, в понедельник средства полностью переведены не были.

"Исполнение обязательств произведено двумя разными траншами в связи с техническими особенностями процедуры", - заявил эмитент.

"Средства будут перечислены держателям бумаг 30 сентября в полном объеме", - заявили "Интерфаксу" в компании.

Размер выплаты на одну облигацию - 82,72 руб. Как следует из сообщения НРД, в день платежа, 29 сентября, были перечислены средства, достаточные для выплаты 51,80 руб. на одну облигацию, 30 сентября - 30,92 руб.

Предыдущий купонный платеж по этим облигациям тоже был просрочен, причем техдефолт был более длительным. Купон "Роснано" должно было выплатить 31 марта, а средства поступили в НРД только 10 апреля. Тогда эмитент ссылался на необходимость "разработки технического механизма выплаты купонного дохода".

Выпуск с погашением в марте 2028 года объемом 13,4 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Купоны по займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ. В сентябре 2024 года "Роснано" выкупило по оферте 17% данного выпуска (2 млн 279,037 тыс. штук) по цене 83,35% от номинала.

Согласно решению о выпуске, по займу выдана госгарантия Минфина на сумму 13,4 млрд рублей, которая распространяется только на номинальную стоимость бумаг, не покрывая купонные платежи.

На данный момент у "Роснано" два выпуска облигаций. В обращении также находится выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-02 объемом 1,68 млрд рублей со сроком погашения 10 ноября 2025 года. В августе 2024 года "Роснано" выкупило его по оферте почти полностью (в обращении осталось чуть более 6 млн рублей) и планировало досрочно погасить эти облигации.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Сообщения о финансовых проблемах госкомпании начали появляться в конце 2021 года. Источник, близкий к компании, говорил "Интерфаксу", что с 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей. Это к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил источник.

В июле 2024 года "Роснано" сообщило о выплате банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20% (с учетом экономии на процентах - 40%). Сумму выплат в компании не называли. Там уточняли, что стоимость обслуживания долга превышала 12 млрд рублей в год.

В результате в сентябре "Роснано" объявило об устранении признаков банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению.

В мае этого года на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Роснано" Сергей Куликов заявил, что компания преодолела кризис ликвидности и не планирует привлекать заемные средства, однако "остается предмет для разговора" с точки зрения долга.