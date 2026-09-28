Лагард считает оправданным умеренное повышение ставок ЕЦБ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне пока не привела к опасным вторичным эффектам, поэтому умеренное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Европейского центробанка остается оправданным, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в Комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента.

"Мы прогнозируем дальнейшее ускорение инфляции, но пока не видим признаков того, что она становится устойчивой, - сказала она. - На данном этапе нет свидетельств того, что рост цен на энергоносители транслируется в повышение зарплат".

Масштаб инфляционного шока слишком велик, чтобы его игнорировать, однако ЕЦБ считает уместным взвешенный ответ в плане ДКП для удержания инфляции под контролем, добавила Лагард.

Рост потребительских цен в еврозоне в августе ускорился до 3,2% в годовом выражении по сравнению с 2,9% месяцем ранее, по данным статистического управления Евросоюза. Ранее главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что инфляция в валютном блоке вернется к целевому уровню в 2% в середине 2027 года.

Лагард в понедельник вновь заявила, что риски для инфляции смещены в сторону дальнейшего ускорения роста цен, при этом инфляционный прогноз отличается повышенной неопределенностью.

ЕЦБ дважды повысил ключевые процентные ставки в текущем году, в июне и в сентябре. Следующее заседание состоится 29 октября. Большинство экономистов полагает, что на октябрьском заседании регулятор не станет менять ставки, но повысит их еще на 25 базисных пунктов в декабре, когда будут обнародованы новые макроэкономические прогнозы.