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Орешкин заявил, что проект бюджета на трехлетку носит дезинфляционный характер

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Проект бюджета на 2027-2029 годы носит дезинфляционный характер, для денежно-кредитной политики острее стоит вопрос в росте кредитования, считает замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

"Денежно-кредитная политика у нас зависит не только от бюджета. В этом плане, в том виде, как правительство сейчас представило бюджет, он не несет инфляционных рисков для экономики, скорее, носит дезинфляционный характер. Здесь гораздо важнее история с кредитованием, розничным кредитованием, рост там как раз больше ведет к рискам с точки зрения возможных изменений денежно-кредитной политики. Поэтому здесь, по сути, все зависит от Центрального банка и ситуации именно в банковской сфере с точки зрения будущего денежно-кредитной политики", - сказал он "Интерфаксу".

Хроника 03 июня 2024 года – 01 октября 2026 года Бюджет РФ
Максим Орешкин правительство
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