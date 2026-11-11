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"Союзмолоко" ожидает в этом году производство товарного молока в РФ на уровне 2025 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Выпуск товарного молока в России в текущем году может остаться на уровне 2025 года, что связано со снижением поголовья и замедлением инвестиционной активности, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Если мы посмотрим динамику за 10 лет, то фактически мы наблюдаем очень значительный прирост производства товарного молока. Среднегодовые темпы роста составляли 2,5-3,5% в зависимости от года. Однако в текущем году мы видим серьезное замедление прироста товарного молока, и по нашим прогнозам, до конца года, скорее всего, это будет первый год, когда мы не увидим прироста. Скорее всего, по товарному молоку мы останемся в текущем году в нуле", - сказал Белов на Сибирском агропродовольственном форуме в среду.

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Сельхозорганизации России произвели в прошлом году 20,8 млн тонн товарного молока, говорится в его презентации.

При этом он отметил рост производства в сельхозорганизациях, но при этом фиксируется снижение в личных подсобных хозяйствах. На ситуацию с производством влияет сокращение поголовья: к традиционному уменьшению в небольших средних хозяйствах в этом году добавились ветеринарные риски. Также повлияло торможение инвестиционной активности в молочной отрасли.

При этом отмечается позитивная динамика спроса и роста экспортных поставок, что ведет, по его словам, "к достаточно серьёзной динамике восстановления спроса".

Белов считает, что отрасль входит в период "достаточно высокой стоимости сырого молока". При этом для Сибири эта ситуация будет "вдвойне актуальна" из-за ветеринарных рисков и ввода в Новосибирской области завода по переработке молока (ГК "Эконива" - ИФ).

Согласно его презентации, в январе-сентябре этого года общее производство товарного молока в России увеличилось на 2% к уровню аналогичного периода 2025 года, поголовье снизилось на 3%. Наибольшее сокращение показателей – в Новосибирской области и Алтайском крае, где в начале года была зафиксирована вспышка пастереллеза. Так, в Новосибирской области производство и поголовье уменьшились на 14% (оба показателя), в Алтайском крае – на 7% и 10% соответственно.

Как сообщалось, в целом производство молока в РФ в 2025 году, по данным Росстата, выросло на 0,5% до 34,2 млн тонн. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 4% (до 21,5 млн тонн), в хозяйствах населения – снижение на 5,1% (до 10,4 млн тонн).

Союзмолоко Алтайский край Новосибирская область
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