Белоруссия назовет сумму ущерба от грязной нефти из РФ после ревизии НПЗ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что точная сумма ущерба от поставок грязной российской нефти в страну пока неизвестна.

"Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ ("Нафтан" - ИФ), а сейчас мы считаем убытки", - отметил он при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.

По словам главы государства, которого цитирует госагентство "БелТА", для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов.

"Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить, - отметил он. - Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка".

При этом Лукашенко заявил, что крайне негативно оценивает случившееся.

"Расхлябанность и разболтанность на территории России - а это тысячи километров - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, - сказал президент. - За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает".

Грязная нефть в нефтепроводе "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по "Дружбе" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.