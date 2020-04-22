Суд отказался рассмотреть протокол по самоизоляции, составленный по КоАП Москвы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд столицы зарегистрировал первый материал, возбужденный по кодексу Москвы об административных правонарушениях из-за нарушения самоизоляции, но не стал его рассматривать.

"Данный административный материал в отношении Акмаева А.О. поступил в суд 15 апреля, однако он был возвращен судьей для исправления недостатков должностному лицу для надлежащего оформления и устранения недостатков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Протокол в отношении Акмаева был составлен по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы (Невыполнение гражданином требований нормативных правовых актов города, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции).

По данным суда, материалы дела были возвращены в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы.

В определении суд указывает, что дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, рассматривают уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы. При этом судья отмечает, что от имени указанного органа рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, вправе инспекторы.

Ранее столичные власти разъясняли, что протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы могут выписывать только сотрудники полиции, а выносить решение о штрафе - объединение административно-технических инспекций Москвы.