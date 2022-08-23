Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,4% за торги вторника

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций завершились в зеленой зоне на фоне раллирующей нефти (цена Brent поднялась к $100 за баррель), тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,4%, до 2260,08 пункта, обновив максимум на закрытие торгов с конца июня, индекс РТС вырос тоже на 1,4%, до 1190,16 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8%.

Доллар подешевел на три копейки, до 59,84 рубля, хотя утром его курс поднимался до 60,41 рубля.

В росте лидировали расписки Ozon (+8%) после публикации сильного отчета за II квартал, максимум сделок составил 1588 рублей (+13,1%) - пик с начала апреля. Также в лидеры вошли бумаги "Яндекса" (+3,8%) и Сбербанка (+3,4%) на корпоративных новостях об обмене активов.

Маркетплейс Ozon по итогам II квартала 2022 года увеличил оборот (GMV), включая услуги, на 92% год к году - до 170,6 млрд рублей, сообщила компания. В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в "плюс" - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного показателя в 9,1 млрд рублей во II квартале 2021 года.

Динамику GMV Ozon поддержал существенный рост количества заказов, тогда как достичь положительной скорректированной EBITDA удалось за счет масштабирования бизнеса и оптимизации операционных расходов. Кроме того, Ozon снова подтвердил прогноз по росту GMV на 2022 год, ожидая увеличения показателя не менее чем на 80%.

Также во вторник выросли акции "Яндекса" (+3,8%), Polymetal (+3,5%), Сбербанка (+3,4% и +3,3% "префы"), "АЛРОСА" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Роснефти" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "Норникеля" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

Акции "Яндекса" обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK (+6,2% ГДР) обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

Подешевели во вторник акции "НОВАТЭКа" (-1,3%), "МТС" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (+40,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (+26,2%), "Ютэйр" (+8,7%), расписки Cian (+5,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+5,2%), бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (+4,6%), ПАО "Лензолото" (+4,2%), GDR X5 Retail (+4,1%).

Подешевели расписки HeadHunter (-6%), акции ПАО "СПБ Биржа" (-5,6%), расписки Fix Price (-3,2%), "префы" "МГТС" (-2,9%), акции "Нижнекамскнефтехима" (-2,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,6%), расписки EMC (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,17 млрд рублей (из них 8,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,94 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE опустились на 0,3-0,6%), в США динамика смешанная (индексы S&P 500 и Dow просели на 0,1-0,3%, Nasdaq подрос на 0,2%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны в августе остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения, второй месяц подряд. Значение индекса опустилось до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации S&P Global.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в августе уменьшился до 50,2 пункта с июльских 51,2 пункта, обновив минимум с апреля 2021 года. Промышленный PMI упал до 49,7, самого низкого значения с июня 2020 года, по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% по сравнению с июнем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Инвесторы ожидают ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы Пауэлл (симпозиум пройдет 25-27 августа, Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа). Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены продолжают подъем на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 3,2%, до $99,55 за баррель (-0,2% в понедельник), октябрьские фьчерсы на WTI дорожали на 3,5%, до $93,48 за баррель (-0,6% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.