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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Фьючерсы на индексы США дорожают на квартальной отчетности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы активно поднимаются во вторник благодаря сильной квартальной отчетности крупных компаний.

Аппетит инвесторов к риску также поддержали события в Великобритании, где новый министр финансов Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.

Участники рынка также позитивно отреагировали на слухи о том, что Банк Англии может отложить начало продажи гособлигаций, несмотря на их опровержение регулятором.

"Ралли британских гособлигаций может оказать краткосрочную поддержку всему рынку бумаг с фиксированной доходностью, - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Перенос начала количественного ужесточения Банка Англии также может понизить волатильность ставок, улучшив общее настроение рынка".

Акции Goldman Sachs Group дорожают на 3,3%. Американский банк в третьем квартале 2022 года резко сократил чистую прибыль, однако показатель превысил прогнозы рынка. Кроме того, выручка банка оказалась лучше ожиданий.

Цена бумаг Johnson & Johnson увеличивается на 1,5%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 22%, выручку - на 1,9%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Lockheed Martin повышается на 0,5%. Американский военно-промышленный концерн в июле-сентябре увеличил чистую прибыль почти в 3 раза (на 190%), что оказалось лучше прогноза рынка.

Тем временем котировки акций Hasbro Inc. снижаются на 0,8%, поскольку производитель игрушек сократил квартальную прибыль почти вдвое на фоне давления высокой инфляции на потребительский спрос.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:27 по Москве выросло на 1,73% и составило 30752 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 повысилась к этому времени на 1,96%, до 3761,50 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь подскочил на 2,18% и составил 11352 пункта.

США Goldman Sachs Банк Англии Johnson & Johnson Lockheed Martin Dow Jones S&P 500 Nasdaq 100
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