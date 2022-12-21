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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

"Лента" завершила интеграцию онлайн-ритейлера "Утконос"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Лента" завершила реорганизацию в форме присоединения ООО "Новый Импульс-50" (операционная структура онлайн-ритейлера "Утконос"), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие записи в ЕГРЮЛ были внесены 19 декабря.

"Мы завершили интеграцию "Утконоса", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ленты".

В начале февраля "Лента" сообщила о закрытии сделки по покупке "Утконоса" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова, ее цена на момент закрытия составила 20 млрд рублей.

Тогда "Лента" сообщила о намерении объединить собственный сервис "Лента онлайн" и "Утконос" в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент и определенные покупательские миссии. Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" значительно увеличить долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях "выше среднего" и "премиум", прогнозировала компания.

В июне "Лента" завершила размещение новых акций в пользу "Севергрупп" в качестве оплаты за покупку "Утконоса". Компания разместила по закрытой подписке 18 399 265 акций (77,99% от объема выпуска) по цене 1087 рублей за бумагу. Пакет был оплачен путем зачета требований на сумму 20 млрд рублей и денежными средствами на сумму 1055 рублей без разделения количества акций, оплаченных путем зачета, и количества акций, оплаченных денежными средствами.

"Утконос" - старейший игрок на российском рынке e-grocery. С приходом на этот рынок крупных игроков - сервисов доставки, офлайн- и онлайн-ритейлеров - и роста конкуренции "Утконос" в 2020 году утратил многолетнее лидерство. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Новый импульс-50" по РСБУ в 2021 году сократилась на 2,4%, до 14,27 млрд рублей, после роста на 66,6% в 2020 году.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,641 млрд рублей.

Лента Утконос Северогрупп Алексей Мордашов
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