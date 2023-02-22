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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Правительство Киргизии сменило управляющего золотым рудником Кумтор

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии приняло распоряжение о ликвидации холдинга "Наследие великих кочевников", который управлял золоторудным месторождением Кумтор. В пресс-службе кабмина "Интерфаксу" сообщили, что управлять Кумтором будет ОАО "Кыргызалтын".

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Чиновники напомнили, что "ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников" выступало временным внешним управляющим" рудника и теперь его дальнейшая деятельность признана нецелесособразной.

Минфину поручено поручено ликвидировать холдинг и создать ликвидационную комиссию, у которой будет два месяца на все мероприятия по ликвидации холдинговой компании.

Кумтор был одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в Киргизии. Канадская Centerra Gold Inc. владела рудником и управляла им через дочернюю компанию "Кумтор Голд Компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством. В мае 2021 года власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства, перевели рудник под свой контроль, указывая на экологические риски и налоговые претензии, и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.

В феврале 2022 года Болтурука сменил национальный холдинг "Наследие великих кочевников", созданный правительством Киргизии в декабре 2021 года. В августе Болтурук был уволен по обвинению в коррупционных нарушениях, а в сентябре 2022 года - задержан.

Centerra пыталась оспаривать потерю рудника, но в итоге дело закончилось мировым соглашением в июле 2022 года.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии. Он находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тысяч метров.

Киргизия Кумтор Киргизалтын Наследие великих кочевников Тенгиз Болтурук
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