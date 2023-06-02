Страны ЕАЭС обсудят уровень общей индикативной ставки на табак на 2025-2030 годы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС продолжат добиваться гармонизации акцизов на табак и во втором полугодии планируют обсудить уровень общей индикативной ставки на него на 2025-2030 годы.

Об этом сообщил начальник отдела налоговой политики департамента финансовой политики ЕЭК Нурматбек Мамбеталиев на конгрессе по борьбе с нелегальной торговлей в рамках Недели российского ритейла в Москве. Позиция участников дискуссии приведена в пресс-релизе Ассоциации малоформатной торговли.

По словам Мамбеталиева, также планируется обсудить вопрос об установлении нового "коридора" отклонений фактических ставок от индикативной в рамках соглашения о гармонизации акцизов в странах-членах ЕАЭС. Эти меры направлены на борьбу с нелегальной продукцией.

"Стимул к нелегальному перетоку продукции падает, когда коридор отклонений меньше 30%, а сейчас он 40%", - с казал он.

По оценке директора по работе с органами госвласти JTI Россия Алексея Воробьева, на долю стран ЕАЭС приходится более 60% нелегальных сигарет на рынке России.

Кроме необходимости сближения ставок акцизов в ЕАЭС, участники мероприятия также высказались за сбалансированную акцизную политику в России, перераспределение части табачных акцизов в бюджеты регионов, ужесточение наказаний за преступления в области оборота нелегальных табачных изделий, исключение табачной и никотинсодержащей продукции из-под действия моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

Так, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский считает, что перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет. На первых порах предполагается перечислять в региональные бюджеты 10-15% от сборов, в дальнейшем процент может быть увеличен, сообщил он, отметив, что это решение уже поддержали Совет Федерации, Счетная палата и сами регионы, "идут консультации с Минфином".

Заславский также подчеркнул, что ограничиваться перераспределением денег не стоит, необходимо наделить регионы также контрольно-надзорными функциями.

По словам управляющего по корпоративным вопросам ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" Алексея Чикова, тема потенциального перераспределения акцизных поступлений с федерального уровня в регионы требует дальнейшей тщательной проработки перед принятием каких-либо решений. Крайне важно не допустить радикального повышения акцизов сверх плановых параметров, чтобы не провоцировать дальнейший рост нелегального оборота, отметил он.

Госдума 1 июня приняла законопроект о госрегулировании табачного рынка. Он вводит лицензирование производства табачной и никотинсодержащей продукции, прослеживаемость табачного и никотинового сырья, обязательную регистрацию основного технологического оборудования, а также предусматривает обязательное изъятие и уничтожение табачной продукции и оборудования, находящихся в незаконном обороте.

Рынок нелегальных сигарет в России оценивается почти в 13%, потери бюджета в 2022 году - в более 100 млрд рублей.